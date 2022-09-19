На Командорах продолжают изучать редкого тюленя

В национальном парке «Командорские острова» провели исследования «краснокнижных» тюленей — антуров на острове Медный. Специалисты установили на животных спутниковые метки и взяли образцы крови, шерсти, вибриссов, а также мазки.

Нацпарк с 2019 г. активно занимается изучением антура — дальневосточного подвида обыкновенного тюленя, занесенного в Красную книгу России. В прошлом году большая работа была проведена на острове Беринга.

Этой осенью завершен очередной этап исследования уникальных животных. В экспедиции приняли участие сотрудники национального парка и группа специалистов из Института проблем экологии и эволюции имени А.Н. Северцова. Как сообщили Fishnews в пресс-центре нацпарка, работы велись в рамках программы по изучению влияния «красных приливов» на морских млекопитающих.

Было поймано 21 животное — на каждого тюленя установили спутниковую метку, позволяющую получить данные об использовании антурами акватории архипелага. Кроме того, каждого тюленя измерили и взяли различные образцы для анализа.

Все взятые пробы необходимы для углубленного изучения биологии подвида, уточнили в пресс-центре. Так, образцы шерсти позволят узнать содержание тяжелых металлов в организме животных, а мазок из носа нужен для определения инфекций, которыми могут заражаться эти тюлени.

Ожидается, что данные, накопленные в результате работ на острове Беринга, в сочетании с результатами экспедиции на остров Медный позволят получить более полные знания о биологии и экологии антура. Масштабные работы в этом направлении будут продолжаться, отметили в нацпарке.

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