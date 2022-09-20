Депутаты наметили алгоритм по законопроекту о втором этапе

Совет Госдумы определил дальнейшие действия по законопроекту о втором этапе инвестквот и аукционов. Резонансные для рыбной отрасли изменения включены в примерную программу на ноябрь.

Ответственным за подготовку законопроекта о втором этапе к рассмотрению в Госдуме назначен комитет по аграрным вопросам. Напомним, что в августе на его площадке уже состоялось большое обсуждение, в ходе которого бизнес смог высказать свое отношение к предлагаемым изменениям.

Также совет определил комитеты-соисполнители. Это комитет ГД по развитию Дальнего Востока и Арктики, комитет по защите конкуренции и комитет по малому и среднему предпринимательству, сообщает корреспондент Fishnews.

Собирать отзывы, предложения и замечания к проекту федерального закона ответственный комитет будет до 18 октября.

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