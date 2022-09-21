Глава Росрыболовства ответил на вопрос о рисках аукционов по моллюскам

Росрыболовство не видит особых рисков в реализации квот на добычу моллюсков и других морепродуктов на аукционах, заявил руководитель ведомства Илья Шестаков на вопрос о последствиях таких торгов для регионов.

Законопроект о втором этапе квот под инвестиции предусматривает продажу на торгах с инвестобязательствами 100% объем квот добычи моллюсков и других водных беспозвоночных. Отраслевое сообщество и региональные власти высказывают опасения по поводу того, как потеря квот отразится на предприятиях и социально-экономическом состоянии территорий.

При проведении первого этапа инвестквот, крабовых аукционов на территориях также звучали опасения, однако закон реализован и негативных последствий не наблюдается, прокомментировал глава Росрыболовства Илья Шестаков. Наоборот, считает он, рынок стал более прозрачным, федеральный бюджет получил дополнительные доходы, которые пошли на развитие отрасли, заявил он, отвечая на вопрос Fishnews в рамках пресс-конференции на Международном рыбопромышленном форуме.

«Поэтому я не вижу особых рисков реализации моллюсков и (других) гидробионтов через аукционную систему», — сказал Илья Шестаков.

Опасения регионов по поводу того, что компании в результате сменят регистрацию, понятны, но здесь руководству субъектов Федерации необходимо создавать стимулы, чтобы предприятия сохраняли свою «прописку», считает глава Росрыболовства.

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