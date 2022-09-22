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Центр системы мониторинга рыболовства и связи представил электронный сертификат с QR-кодом для проверки происхождения рыбопродукции, экспортируемой в Республику Корея. Фото пресс-службы ЦСМС

Для рыбных поставок в Корею приготовили электронный сертификат

Центр системы мониторинга рыболовства и связи представил электронный сертификат с QR-кодом для проверки происхождения уловов и продукции из них, экспортируемых в Республику Корея.

Технологию презентовали на Международном рыбопромышленном форуме и Выставке рыбной индустрии, морепродуктов и технологий в Санкт-Петербурге.

«Система предназначена для упрощения информационного взаимодействия между участниками процесса. Реализация пилотного проекта ведется в соответствии с договоренностями об упрощении процедуры проверки сертификатов представителями Республики Корея», — рассказали Fishnews в пресс-службе ЦСМС.

Центр разработал программное обеспечение для подачи заявки на получение электронного сертификата, присвоения уникальных номеров и генерации QR-кодов, упрощающих проверку подлинности сертификата.

Ввести систему в опытную эксплуатацию планируют до конца 2022 г. Ожидается, что это позволит накапливать разноплановую информацию об экспорте водных биоресурсов в Корею в централизованной базе данных, а также анализировать и представлять ее в требуемом виде. Предполагается, что все участники процесса выдачи и использования сертификата смогут взаимодействовать в защищенном режиме и обмениваться юридически значимыми документами.

«Предлагаемое решение даст преимущества всем участникам процесса. Экспортеры сократят время на получение сертификатов, представители Республики Корея смогут проверять сертификат в режиме реального времени с использованием QR-кода, уполномоченные органы — полностью контролировать процедуру выдачи и использования сертификата. При успешном внедрении электронной сертификации этот опыт может быть масштабирован и для экспорта водных биологических ресурсов в другие страны», — прокомментировал начальник ЦСМС Александр Михайлов.

Напомним, Международный рыбопромышленный форум и Выставка рыбной индустрии, морепродуктов и технологий (Seafood Expo Russia) проходят в Санкт-Петербурге с 21 по 23 сентября. Медиахолдинг Fishnews — генеральный отраслевой информационный партнер мероприятий.

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