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Заместитель главы Минпромторга Виктор ЕВТУХОВ выступил на пленарном заседании Международного рыбопромышленного форума в Санкт-Петербурге

Строить суда придется дольше и дороже, предупредил Минпромторг

Министерство промышленности будет требовать от верфей максимально быстрого выполнения заказов на постройку судов от рыбопромышленников, но в любом случае ожидается изменение сроков и увеличение стоимости, заявил заместитель главы Минпромторга Виктор Евтухов.

Ситуация с импортозамещением судового комплектующего оборудования для промысловых судов — рыбацких и краболовов — непростая, отметил заместитель министра промышленности и торговли Виктор Евтухов на пленарном заседании Международного рыбопромышленного форума в Санкт-Петербурге, сообщает корреспондент Fishnews.

Предъявлять претензии к заказчикам-рыбакам, по словам замминистра, в связи с этим ни в коем случае нельзя, так как они выполняют обязательства перед верфями. Но в любом случае ситуация изменилась, необходимо замещать выпадающий импорт для судостроения. Здесь предполагается добиваться локализации производства оборудования в России, на эти цели направлены субсидий для разработки, изготовления и внедрения в 7 млрд рублей. «На три года у нас запланировано на проведение опытно-конструкторских работ по самым критичным позициям импорта более 20 млрд рублей», — рассказал Виктор Евтухов.

Также он добавил, что могут быть задействованы возможности дружественных стран, прежде всего Китая. В то же время, обратил внимание замминистра, даже те государства, с которыми остаются партнерские отношения, не всегда «ведут себя последовательно», поэтому надо делать упор на технологический суверенитет.

В сложившихся условиях придется заняться перепроектированием, а на это, по словам Виктора Евтухова, «потребуются достаточно большие деньги». Замминистра призвал заказчиков договариваться. «Потому что мы сейчас в такой ситуации, когда заниматься какими-то какими-то судебными тяжбами, разборками — это все бессмысленно», — сказал заместитель министра.

Он добавил, что ведомство будет требовать от верфей максимально быстрого исполнения принятых обязательств. «Но все равно мы видим, так или иначе, это перепроектирование, это изменение сроков строительства, это увеличение стоимости судов», — заявил Виктор Евтухов.

Представитель Минпромторга коснулся и темы второго этапа инвестквот, подчеркнув, что тут надо переходить к возможности строительства больших серий судов.

Международный рыбопромышленный форум и Выставка рыбной индустрии, морепродуктов и технологий проходят в Санкт-Петербурге с 21 по 23 сентября. Медиахолдинг Fishnews — генеральный отраслевой информационный партнер мероприятий.

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