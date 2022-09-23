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Россельхознадзор выявил подозрительную поставку камчатской икры лосося в Ставропольский край

Две тонны «волшебной» икры засекли в системе «Меркурий»

Россельхознадзор выявил подозрительную поставку камчатской икры лосося в Ставропольский край. Анализ информации в системе «Меркурий» показал не только факт нелогичного перемещения продукта во времени, но и незаконное продление сроков годности.

Индивидуальный предприниматель из Ставрополя получила 1995 кг зернистой икры лосося 25 июля 2022 г. и погасила ветеринарные сопроводительные документы в системе «Меркурий» в 08:38. При этом продукция была направлена в адрес ИП 23 июля автомобильным транспортом из Петропавловска-Камчатского, рассказали Fishnews в пресс-службе Северо-Кавказского межрегионального управления Россельхознадзора.

Расстояние между городами составляет около 13 тыс. км, и за столь короткий срок его невозможно преодолеть на автомобиле, констатировали в управлении.

Однако не только это насторожило инспекторов. При проверке производственных сертификатов выяснилось, что генеральный директор фирмы-поставщика внес в журнал входящей продукции недостоверные сведения. Купив 1995 кг красной икры у камчатского рыбоперерабатывающего завода, он при оформлении продлил срок годности продукции на месяц.

Управление Россельхознадзора оперативно передало информацию камчатским коллегам и они установили, что предприятие-поставщик по указанному адресу не работает, следовательно, является фантомным.

По факту нарушения законодательства объявлено предостережение, площадки по реализации продукции исключены из системы «Цербер». Также информация направлена в полицию для принятия мер реагирования.

Напомним, для борьбы с лососевым браконьерством принят закон, ограничивающий вывоз авиатранспортом немаркированной лососевой икры с Камчатки. С ноября с собой можно будет брать не более 10 кг такого деликатеса.

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НазадМетки: браконьерствоикракамчаткалососьроссельхознадзор
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