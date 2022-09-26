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Гавань Порта-Луи, столицы Маврикия. Фото Z thomas. CC BY-SA 4.0

Евросоюз продолжит промысел в водах Маврикия

Европарламент одобрил продление протокола о рыболовстве между ЕС и Маврикием. Благодаря этому европейский флот сможет легально вести промысел в водах островного государства в течение следующих шести месяцев.

Доступ в воды Маврикия получат суда Франции, Италии, Португалии и Испании, сообщили Fishnews в пресс-службе Европарламента. Флот сможет освоить до 2 тыс. тонн тунцов, взамен республика получит 287,5 тыс. евро.

Протокол также укрепляет сотрудничество сторон в области устойчивой эксплуатации рыбных ресурсов и в консервной промышленности. Консервная промышленность Маврикия перерабатывает около 500 тыс. тунцов, ежегодно добываемых флотом ЕС в Индийском океане.

Срок действия протокола к соглашению о рыболовстве между ЕС и Маврикием истек 7 декабря 2021 г., сейчас дорабатывается новое соглашение. Нынешнее продление протокола направлено на непрерывность промысла судов Евросоюза в водах республики.

Республика Маврикий (население 1,27 млн человек) расположена в юго-западной части Индийского океана. Имеет исключительную экономзону (ИЭЗ) площадью 1,86 млн кв. км. С 2011 г. еще 400 тыс. кв. км акватории управляется совместно с Сейшельскими островами. В рыбной отрасли Маврикия трудится около 22 тыс. человек, причем большинство из них занимаются переработкой. Кустарный промысел ведут около 2 тыс. рыбаков. По данным Европарламента, деградация туристического бизнеса в последние годы повысила зависимость экономики страны от деятельности тунцеловов. Эти суда продолжили промысел и поставку сырца на местные консервные заводы.

В России тоже отмечают перспективность сотрудничества в рыболовстве с Маврикием, сообщает корреспондент Fishnews. Еще в советское время отечественный флот работал в ИЭЗ республики. В прошлом году РФ и Маврикий заключили меморандум о взаимопонимании по взаимодействию в области рыбного хозяйства и аквакультуры.

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