Начикинское озеро защитили статусом регионального заказника

Правительство Камчатского края присвоило охранный статус озеру Начикинскому. Этот водоем важен для нереста азиатской нерки и других видов тихоокеанских лососей.

Озеру и прилегающей территории присвоен статус государственного природного заказника регионального значения. Соответствующее постановление краевого правительства размещено на Официальном интернет-портале правовой информации, сообщает корреспондент Fishnews.

Площадь новой ООПТ, расположенной в Елизовском районе, превышает 17 тыс. га. Теперь это комплексный (ландшафтный) заказник. На его территории запрещена деятельность, противоречащая целям создания ООПТ. Разрешены проведение научных исследований, любительская рыбалка, организованный туризм и некоторые другие виды деятельности.

Начикинское — одно из крупнейших высокогорных озер Камчатки. Это водоем ледникового происхождения. Площадь водосбора — 202 кв. км, площадь зеркала водной поверхности — 7,28 кв. км. Озеро является крупным нерестилищем нерки, кижуча и гольца.

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