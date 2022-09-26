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Круглый стол «Обработчик водных биоресурсов в XXI веке: робот или человек» состоялся на Международном рыбопромышленном форуме в Санкт-Петербурге

Технолог в рыбной промышленности — штучная профессия

Какие знания и компетенции требуются от сотрудников рыбоперерабатывающего производства и смогут ли современные технологии заменить в этой сфере человека, обсудили участники круглого стола на площадке Международного рыбопромышленного форума.

Несмотря на стремительное проникновение цифровых технологий во все сферы, экономики уровень ручного труда в рыбопереработке по-прежнему остается высоким. Говорить о полной замене персонала заводов, выпускающих рыбную продукцию для розницы, автоматизированными линиями преждевременно — к такому выводу пришли участники круглого стола «Обработчик водных биоресурсов в XXI веке: робот или человек», организованного в третий день Международного рыбопромышленного форума в Санкт-Петербурге. Как сообщает корреспондент Fishnews, модератором дискуссии выступила замруководителя департамента мониторинга среды обитания, водных биоресурсов и продуктов их переработки ВНИРО Любовь Абрамова.

Замруководителя департамента мониторинга среды обитания, водных биоресурсов и продуктов их переработки ВНИРО Любовь АБРАМОВА

Переработчики отталкиваются от запросов рынка, которые принципиально меняются в сторону продукции с более глубокой степенью переработки, отметил директор по производству компании «Агама» Евгений Комин. По его словам, удовлетворить эти запросы можно либо за счет роботизации производственных процессов либо за счет увеличения человеческого труда. Глобально отрасль склоняется к первому пути, однако с ним связаны определенные сложности. Роботизированные комплексы для разделки рыбы пока не обеспечивают идеального результата, количество производителей такой техники ограничено, а из-за санкций она может стать недоступной для российских предприятий.

Директор по производству компании «Агама» Евгений КОМИН

С другой стороны, более сложные рыбные продукты, которых востребованы у потребителей, предъявляют более высокие требования к подготовке персонала рыбоперерабатывающих заводов. Причем это касается не только руководителей, но и рядовых специалистов. Отсутствие квалифицированных кадров — один из факторов, сдерживающих развитие всего сектора. Средний возраст рыбопереработчиков растет, а пополнение молодыми кадрами недостаточное.

Специальность технолога в отличие от судовождения не пользуется большой популярностью у желающих получить высшее образование, согласен ректор Керченского государственного морского технологического университета Евгений Масюткин. По его словам, несколько улучшить ситуацию и привлечь внимание абитуриентов позволяют мастер-классы и тематические праздники типа «Дня хамсы», а также посещение рыбоперерабатывающих комплексов.

Ректор Керченского государственного морского технологического университета Евгений МАСЮТКИН

Повышению имиджа профессии рыбопереработчика, по мнению бизнеса, может способствовать рост заработной платы, в первую очередь на низовых специальностях, понятные перспективы карьерного роста, трехсторонние договоры, подразумевающие оплату части обучения будущим работодателем. Еще одним эффективным инструментом является прохождение студентами практики на реальных производствах. Это позволяет развеять устойчивый миф о рыбзаводе как о неприятном месте с дурным запахом и тяжелым ручным трудом.

Ребятам интереснее работать с современным оборудованием, а значит больше шансов, что они останутся в отрасли, уверен гендиректор ГК «За Родину» Сергей Лютаревич. Он обратил внимание на нехватку практических навыков у выпускников. «Студент должен уже со второго курса работать, а не сидеть в лабораториях», — считает руководитель калининградского предприятия.

Гендиректор ГК «За Родину» Сергей ЛЮТАРЕВИЧ

По мнению директора Высшей школы биотехнологий и пищевых производств СПбПУ Юлии Базарновой, технолог переработки гидробионтов — профессия штучная, и заказчиком таких специалистов должен выступать бизнес. Не для всех предприятия подходят такие условия — кому-то необходимы опытные сотрудники, но многие рыбопереработчики готовы к сотрудничеству с образовательными организациями для обучения небольших групп из трех-четырех технологов.

Директор Высшей школы биотехнологий и пищевых производств СПбПУ Юлия БАЗАРНОВА

Эту схему можно было бы использовать и при подготовке инженерных кадров. Например, при изготовлении продукции из сурими применяется специфическое технологическое оборудование, сложное в настройке и с большим количеством электроники, рассказал гендиректор находкинской компании «Квэн» Евгений Моргунков. Для обслуживания такой техники необходимы квалифицированные инженеры-наладчики и механики-наладчики с хорошим уровнем подготовки. Но сейчас специалистов среднего звена технические колледжи и ПТУ практически не готовят. Есть проблема и с привлечением людей на предприятия, расположенные за пределами крупных городов и в сельской местности.

Участники круглого стола подняли вопрос забюрократизированности системы образовательных стандартов и необходимости более активного участия бизнеса в их разработке и внедрении. Вице-президент Федерации рестораторов и отельеров России Владимир Баканов назвал структуру профессионального образования в целом плохо соответствующей актуальным потребностям работодателей, поскольку она наследует советским моделям.

Вице-президент Федерации рестораторов и отельеров России Владимир БАКАНОВ

Если раньше на кухни советских ресторанов попадала рыба целиком и повар должен был иметь навыки ее разделки, то сейчас ресторатор нередко не может позволить себе отдельное мини-производство, и ему нужен полуфабрикат, например, качественное филе. Получается, что часть функций, которые раньше лежали на поварах, перемещается на рыбопереработку, указал представитель ФРиО.

Он также отметил важность мультисекторальной вузовской подготовки специалистов, чтобы на выходе у них было понимание структуры и задач бизнеса. Такой подход поддержал советник Всероссийского государственного центра качества и стандартизации лекарственных средств для животных и кормов Дмитрий Шкляров. Он подчеркнул, что нужно предлагать молодым людям не просто знания и навыки, а жизненный проект, чтобы они видели свое место не только в рыбной отрасли, но и в обществе в целом.

Круглый стол «Обработчик водных биоресурсов в XXI веке: робот или человек» состоялся на Международном рыбопромышленном форуме в Санкт-Петербурге

В этом году Международный рыбопромышленный форум и Выставка рыбной индустрии, морепродуктов и технологий в Санкт-Петербурге проходили с 21 по 23 сентября. Медиахолдинг Fishnews — генеральный отраслевой информационный партнер мероприятий.

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