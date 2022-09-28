Квоты балтийской семги вновь попробуют продать

Росрыболовство проведет 9-10 ноября аукцион по квотам, Это лимиты атлантического лосося на Балтике, белого налима и кальмара-иллекса в районе регулирования НАФО, морского окуня в районе регулирования НЕАФК, лемонемы в исключительной экономзоне Японии.

Заявки принимаются до 7 ноября, сообщает корреспондент Fishnews. Эти квоты выставляются на торги не в первый раз, начальная цена лотов снижена на 10%.

На аукционе будут разыграны доли квот:

- лемонемы в исключительной экономической зоне Японии (2 лота);

- морского окуня в районе регулирования Конвенции о рыболовстве в Северо-Восточной части Атлантического океана (НЕАФК) (1 лот);

- кальмара-иллекса в подрайонах 3+4 Района регулирования Организации по рыболовству в северо-западной части Атлантического океана (НАФО) (29 лотов);

- налима белого в подрайонах 3NО Района регулирования Организации по рыболовству в северо-западной части Атлантического океана (НАФО) (7 лотов);

- атлантического лосося (семги) в Балтийском море и Финском заливе (22 лота).

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