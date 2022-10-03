Комитет-соисполнитель дал заключение на законопроект по квотам

Комитет Госдумы по развитию Дальнего Востока и Арктики указал на ряд вопросов, связанных с законопроектом о втором этапе инвестиционных квот и аукционов. В частности, депутаты обратили внимание на необходимость проанализировать итоги первого раунда.

Комитет по развитию Дальнего Востока и Арктики дал заключение на законопроект о втором этапе инвестиционных квот и аукционов. Депутаты обсудили нашумевшую инициативу на расширенном заседании 28 сентября — совместно с представителями отраслевого сообщества и региональных властей.

Как сообщает корреспондент Fishnews, комитет в своем заключении выразил поддержку мерам, направленным на повышение устойчивости российской рыбной отрасли. По его мнению, механизм инвестквот «с точки зрения привлечения инвестиций для модернизации рыбодобывающей и рыбоперерабатывающей отраслей заслуживает внимания».

В то же время комитет указал на ряд обращений от органов власти прибрежных регионов и общественных организаций, представляющих интересы добывающих предприятий: авторы писем выразили озабоченность изменением законодательства в части механизма распределения квот.

В комитете считают необходимым рассмотреть возможность комплексной поддержки предприятий, которые осуществляют экономическую деятельность с использованием долгосрочных заемных средств и могут понести потери в процессе второго этапа.

«Необходимо дополнительно проработать вопрос о разрешении противоречий между распределением квот по историческому принципу и по инвестиционному принципу, а также об их влиянии на градо/поселкообразующие отраслевые предприятия», — говорится в заключении.

Также комитет считает необходимым проанализировать актуализированную информацию об итогах реализации механизма инвестквот первого этапа. Такой анализ, по мнению депутатов, нужно проводить в разрезе регионов, номенклатуры и объема выпущенной продукции, постройки судов и береговых заводов.

С учетом всех этих моментов и экономической ситуации в условиях санкций, комитет рекомендовал обсудить озвученные проблемы на парламентских слушаниях.

В комитете резюмировали, что могут поддержать законопроект с учетом доработки его проектируемых норм по итогам парламентских слушаний.

Напомним, что ответственным за подготовку законопроекта о втором этапе к рассмотрению в Госдуме назначен комитет по аграрным вопросам. Соисполнители — комитет ГД по развитию Дальнего Востока и Арктики, комитет по защите конкуренции и комитет по малому и среднему предпринимательству.

Текст заключения смотрите в прикрепленном файле.

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