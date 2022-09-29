Госдума соберет мнения региональных заксобраний о втором этапе инвестквот

В работу над законопроектом о втором этапе инвестквот включается все больше депутатов. Даже в случае принятия в первом чтении документ ждет большая доработка, предупредил глава комитета ГД по развитию Дальнего Востока и Арктики Николай Харитонов.

Регионы пригласили к диалогу

Изменения в закон о рыболовстве, внесенные правительством и предполагающие запуск второго этапа квот под инвестиции и аукционов на право добычи крабов и других ценных гидробионтов, 28 сентября обсуждались на расширенном заседании комитета ГД по развитию Дальнего Востока и Арктики. Напомним, он назначен одним из соисполнителей по законопроекту. Председатель комитета Николай Харитонов отметил, что законодательная инициатива уже получила значимый отклик от профессионального сообщества.

«В наш комитет за последнее время поступило более 30 обращений от разных общественных организаций по добыче рыбы и морепродуктов, а также органов власти субъектов РФ, в которых выражалась озабоченность предлагаемыми изменениями в законодательство в части изменения механизма распределения квот на добычу водных биоресурсов», — отметил парламентарий. В числе возможных рисков названо вытеснение предприятий малого и среднего бизнеса крупными компаниями, у которых есть средства для инвестиций.

«Наша цель заключается в том, чтобы в процессе обсуждения законодательной инициативы была услышана не только позиция федеральных органов исполнительной власти, но и в обязательном порядке мнение прибрежных регионов и предприятий, непосредственно задействованных в отрасли», — подчеркнул глава комитета. Он напомнил о запланированных на 19 октября парламентских слушаниях для обсуждения предлагаемых изменений в закон о рыболовстве и предупредил, что даже в случае принятия законопроекта в первом чтении предстоит большая работа по его доработке.

Зампредседателя ГД Ирина Яровая предложила расширить круг участников дискуссии о законопроекте. «Каким образом сегодня законодательные региональные органы и профильные комитеты заксобраний субъектов включены в эту работу? И участвуют ли они вообще в содержательном обсуждении этой темы и выработке решений?» — поинтересовалась депутат, представляющая в Госдуме Камчатский край.

Она высказалась за максимально широкое и открытое обсуждение законопроекта на уровне регионов и порекомендовала комитету предложить региональным заксобраниям до 19 октября организовать свои слушания — вместе с трудовыми коллективами рыбодобывающих предприятий, общественными организациями и местными органами исполнительной власти. «Чтобы к моменту проведения парламентских слушаний у нас была более объективная и широкая аналитическая выкладка по поводу того, как оцениваются предложения правительства в части дальнейших перспектив развития рыбной отрасли и какие решения в этой части могут быть дополнительно предложены», — предложила Ирина Яровая

Ее инициативу поддержал аудитор Счетной палаты Сергей Мамедов, который подтвердил, что законопроект вызвал огромный общественный резонанс. Он обратил внимание, что из всех регионов только 16 крайне заинтересованы в судьбе законопроекта, и попросил депутатов, чтобы мнения этих территорий не затерялись в общей массе.

Риски видны не всем

В инвестициях в рыбохозяйственный комплекс очень важно соблюсти баланс между потребностью и реальными возможностями, предупредил представитель Счетной палаты. Особенно с учетом того, что проблемы с реализацией первого этапа инвестквот во многом были вызваны недостаточно качественной подготовкой. В результате к началу 2022 г. вместо 26 новых рыболовных судов отрасль получила только 6, а по 20 проектам строительство так не началось.

С учетом санкционного давления и сложностей с поставками судового оборудования завершение всех проектов в установленные сроки нереалистично, озвучил неутешительный вывод Сергей Мамедов. Он напомнил, что за время первого этапа кредиторская задолженность рыбопромышленных компаний выросла в три раза, и согласился с негативным прогнозом для малых и средних предприятий, в том числе градообразующих, которые из-за перераспределения ресурсов могут оказаться на грани выживания.

Минсельхоз как разработчик законопроекта таких опасений не разделяет, сообщает корреспондент Fishnews. Директор департамента регулирования в сфере рыбного хозяйства и аквакультуры Евгений Кац указал, что резонансными были и предыдущие попытки изменить порядок доступа к ресурсам — законопроект 2016 г. о первом этапе инвестквот и законопроект 2019 г. о крабовых аукционах.

По данным министерства, в общем объеме вылова доля инвестквот до сих пор незначительна — в Дальневосточном бассейне в 2021 г. она составила менее 4% по минтаю и сельди. «Говорить о серьезном моментальном перераспределении нет оснований», — заявил Евгений Кац, уточнив, что перечень объектов инвестиций, как и «прикрепленных» к ним ресурсов, можно учесть в подзаконных актах, чтобы малый и средний бизнес не остался за бортом инвестиционных кампаний.

Часть доходов от крабовых аукционов пошла на субсидирование заказов на краболовы, размещенных на верфях Дальнего Востока, на обновление материально-технической базы органов рыбоохраны, на финансирование строительства двух научно-исследовательских судов, перечислил начальник управления экономики и инвестиций Росрыболовства Андрей Михалевич. «Нам тоже нужны источники», — прямо сказал он, предложив рассматривать задачи инвестквот шире, чем только обновление флота и производственных мощностей по переработке.

Законопроект учитывает баланс интересов прибрежных регионов, поскольку соблюдается принцип «где ловишь, там и работаешь», выразил мнение вице-президент Ассоциации судовладельцев рыбопромыслового флота (АСРФ) Сергей Карякин. Предусмотрен длительный переходный период — фактически до девяти лет, ведь квоты выделяются только после сдачи судов, а до этого момента размер «исторических» долей у компаний не изменится.

Влияние законопроекта на малый бизнес АСРФ считает преувеличенным. «По морскому рыболовству в четырех регионах Дальнего Востока доля субъектов малого и среднего предпринимательства составляет немного больше 10%, — сослался на статистику Сергей Карякин. — По крабам малый и средний бизнес на Дальнем Востоке – это 7% ресурсов в историческом режиме пользования». А руководитель центра отраслевой экономики НИФИ Минфина Инна Рыкова предположила, что кредиторская задолженность предприятий может иметь «историческое накопление» и не обязательно связана с инвестиционными обязательствами.

Прибрежные территории прогнозируют потери

Ресурсная база госпредприятия «Чукотоптторг» в результате инвестквот сократится примерно на тысячу тонн, рассказал вице-губернатор Чукотского АО Сергей Давидюк. Возможное снижение выручки он оценил на уровне 30 млн рублей. Поскольку прибыль организации от морского рыболовства идет на покрытие убытков по другим направлениям, в том числе связанным с «северным завозом» и обеспечением региона продуктами с минимальной наценкой, об участии в инвестпроектах или квотных аукционах речь даже не идет.

В Хабаровском крае только два предприятия смогли позволить себе строительство судов под инвествоты, еще три — участвовали в торгах по крабовым квотам. На береговые заводы из-за требований к инвестпроектам, не учитывающих особенности промысла в регионе, не заявился никто. «Из этих пяти юрлиц четыре представляют одну группу компаний, поэтому фактически можно говорить, что всего две компании у нас приняли участие в первом этапе инвестквот», — уточнил председатель краевого комитета рыбного хозяйства Никита Король.

В результате суммарная задолженность по кредитам хабаровских рыбопромышленных компаний выросла в 2,8 раза и по итогам 2021 г. составила 53,9 млрд рублей, а налоговые поступления от рыбаков в региональных бюджет за последние три года сократились почти на 28%. Поскольку рыболовством занимаются в основном малые и средние предприятия, участие во втором этапе они не потянут финансово. В результате край потеряет возможность вылова порядка 5,5 тыс. тонн краба и около 50 тыс. тонн минтая и сельди.

«Мы предлагаем отменить проведение второго этапа крабовых аукционов. При этом рассмотреть альтернативное предложение — увеличение ставки сбора за пользование водными биоресурсами в отношении крабов», — отметил Никита Король.

Законопроект требует корректировки и должен учитывать особенности промысла разных видов водных биоресурсов, высказала позицию Камчатского края зампредседателя регионального правительства Юлия Морозова. Она привела пример со строительством камчатскими предприятиями двух новых гребешколовов, в то время как в рамках предлагаемого механизма эти компании могут лишиться квот на вылов гребешка.

Камчатские власти считают важным перенести фокус инвестквот на развитие береговых заводов и определить сроки продолжения программы только после анализа и обсуждения результатов первого этапа. Край также предлагает использовать механизм инвестиционного нормирования, который бы учитывал экономически обоснованную величину капиталовложений в производственные фонды действующих рыбохозяйственных предприятий на единицу квоты водных биоресурсов.

Десять краболовов, которые строятся по итогам крабовых аукционов 2019 г., полностью закроют потребность Северного бассейна в судах для промысла краба, проинформировала министр АПК и торговли Архангельской области Ирина Бажанова. По ее словам, совокупная мощность этого флота составит порядка 30 тыс. тонн, при квоте нынешнего года — 28,3 тыс. тонн. Новые крабовые аукционы с нагрузкой в виде судов в такой ситуации выглядят странно.

Чтобы высвободить средства для участия в торгах, даже крупнейшая компания региона Архангельский траловый флот была вынуждена отказаться от строительства берегового завода, а для малого и среднего бизнеса такая перспектива вовсе выглядит утопией. «У нас в регионе три предприятия занимаются выловом краба: «Омега-Трейд», «Вирма», «Бриз». В случае аукционов эти предприятия останутся без ресурса», — заключила представитель областного правительства.

Рыболовецкие колхозы, которые также преимущественно относятся к малым и средним предприятиям, при реализации двух этапов программы инвестквот, пусть постепенно, но потеряют 44% ресурсов по минтаю, камбале и другим видам рыб. А квот на вылов краба и моллюсков они лишатся сразу, на чем регулятор предпочитает не заострять внимание, напомнил председатель правления Союза рыболовецких колхозов России Андрей Ануфриев.

В составе союза сейчас 15 градо- и поселкообразующих предприятий. Оставшись без значительной части квот — это порядка 170 тыс. тонн, они не смогут поддерживать подшефные поселения. В связи с этим Росрыбколхозсоюз предложил исключить из дальнейших этапов распределения квоты, которые исторически были закреплены за такими пользователями, несущими высокую социальную нагрузку.

«В отношении законопроекта рыбаки имеют консолидированную и согласованную позицию, которую мы постоянно высказываем и которая изложена в замечаниях ВАРПЭ, — заявил президент Ассоциации добытчиков краба (АДК) Александр Дупляков. — Все эти замечания говорят об одном: необходимо завершить хотя бы большую часть инвестпроектов, в том числе по строительству судов, и только после этого провести анализ и принять решение о необходимости второго этапа».

Дополнительную ренту с промысла высокомаржинальных видов водных биоресурсов,по его словам, можно изъять и другими способами. Например, путем кратного увеличения ставок сбора за пользование водными биоресурсами, о чем говорили многие участники заседания. Речь может идти о бюджетных доходах в размере примерно 200 млрд рублей в течение 15 лет, которые можно будет «окрасить» для финансирования и рыбоохраны, и судостроения. Концепция законопроекта, по словам Александра Дуплякова, вызывала большие вопросы у рыбаков еще год назад, но сейчас он безнадежно устарел.

Депутаты хотят больше цифр и фактов

Еще несколько лет назад при рассмотрении закона о первом этапе инвестиционных квот предложенный механизм вызывал неоднозначную реакцию и определенные сомнения, напомнил коллегам член комитета ГД по развитию Дальнего Востока и Арктики Алексей Веллер. «Хотелось бы в преддверии рассмотрения и принятия решения по второму этапу увидеть оцифрованный анализ того, что произошло за предыдущие годы», — обратился он к Минсельхозу и Росрыболовству.

«В пояснительной записке к законопроекту, к сожалению, мы видим вновь общие слова, предположительные цифры, предположительные итоги и результаты, — прокомментировал парламентарий. — А в том, что принятие данного закона в очередной раз чрезвычайно сильно повлияет на отрасль, ни у кого сомнений нет».

«У нас явно сложилось противоречие интересов центра и регионов, это очевидно. Чиновники от правительства, Минфин во главе и другие — все ратуют за. Каковы последствия? Главная идея заключения, которое нам поступает: идет подготовка передела, монополизации в этой очень важной отрасли», — охарактеризовал ситуацию другой член комитета Борис Комоцкий.

Депутат подчеркнул важность сохранения сложившейся системы рабочих мест и социальной поддержки. «Что нам приносит второй этап, когда по первому элементарных подсчетов нет? И что у нас будет, какие суда, кто их будет строить — мы ничего не знаем. Но мы сейчас заберем у людей деньги, загоним их в банкротство, а потом будем говорить — ах, не посчитали, — но уже будет поздно», — предупредил он о последствиях поспешного законотворчества.

Его коллега по комитету из Карелии Валентина Пивненко высказалась в защиту градо- и поселкообразующих предприятий, несущих социальную нагрузку. «Если принципы, заложенные в законопроекте, будут приняты, мы очень многое потеряем по маленьким поселкам, где единственные предприятия — это колхозы на берегах», — указала она.

Подводя итоги заседания, глава комитета Николай Харитонов отметил необходимость дополнительной проработки вопросов о разрешении противоречий между распределением квот по «историческому» и по «инвестиционному» принципу. Комитет рекомендовал обсудить эти темы на парламентских слушаниях по законодательному обеспечению стратегического развития рыбохозяйственного комплекса России, запланированных на 19 октября.

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