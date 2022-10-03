RMPG показала в Санкт-Петербурге ряд решений для рыбцехов

На выставке Seafood Expo Russia компания RMPG представила филетировочное, весовое и другое оборудование для рыбопереработки, а также продемонстрировала его работу специалистам ведущих рыбопромышленных холдингов.

Южнокорейская компания Russian Maritime Production Group (RMPG) стала одним из самых заметных участников технологической секции Выставки рыбной индустрии, морепродуктов и технологий, которая в связке с Международным рыбопромышленным форумом прошла 21–23 сентября в Санкт-Петербурге.

В день открытия выставки совместный стенд RMPG и ее российского партнера «Навады» посетил глава Минсельхоза Дмитрий Патрушев. Министр осмотрел представленное в экспозиции оборудование для рыбопереработки и заинтересовался возможностью локализации его производства на российской территории.

«Навада» уже открыла цех для сборки некоторых видов техники и комплектующих во Владивостоке. «Мы закупили лазерное оборудование, фрезерное, листогибочное, наняли штат специалистов, запустили производство. Теперь дело за продажами, — рассказали Fishnews в руководстве компании. — Вопрос в том, сможет ли государство помочь нам в этом, предоставив площадку, где мы могли бы продавать свою продукцию, запчасти и комплектующие, чтобы мы могли дальше расширяться и меньше зависеть от поставок из-за рубежа».

На питерскую выставку RMPG привезла автоматический весовой дозатор RM-3009, который за счет устранения ручного труда ускоряет процессы на линии и повышает производительность судна или завода. Эффектно выглядела и рыбомучная установка, выполненная в судовом варианте из нержавеющей стали. Несмотря на компактные размеры. РМУ способна перерабатывать от 30 до 120 тонн сырья в сутки и выпускать рыбную муку с высоким содержанием протеина и рыбий жир медицинского качества.

Но главной звездой стенда стала филетировочная машина RM-290, которая позволяет изготавливать филе — с костями или бескостное — из обезглавленной потрошеной рыбы тресковых видов. Прямо на выставке процесс разделки сырья в зависимости от заданных настроек специалисты RMPG продемонстрировали представителям Русской рыбопромышленной компании, Находкинской базы активного морского рыболовства, Южно-Курильского рыбокомбината и других крупных предприятий Дальнего Востока и Северного бассейна.

«На выставке мы показываем только то оборудование, которое уже стоит на российских судах или заводах, которое уже проверено, протестировано на практике и дает хороший результат», — подчеркнули в RMPG. — Надеемся, наши партнеры убедились, что интересные предложения есть не только у европейских производителей — российские технологические решения ничем не хуже».

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