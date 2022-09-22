Новости
Глава Минсельхоза Дмитрий ПАТРУШЕВ и руководитель Росрыболовства Илья ШЕСТАКОВ осмотрели ключевые разделы Seafood Expo Russia

Seafood Expo Russia 2022: отрасль встречает новые вызовы

Глава Минсельхоза Дмитрий Патрушев осмотрел ключевые разделы Seafood Expo Russia и побеседовал с участниками выставки о перспективах достройки судов, локализации оборудования, выводе на рынок новых продуктов и расширении районов промысла российского флота.

21 сентября в Санкт-Петербурге министр сельского хозяйства Дмитрий Патрушев звоном корабельного колокола дал старт пятому Международному рыбопромышленному форуму и Выставке рыбной индустрии, морепродуктов и технологий (Seafood Expo Russia). Глава Минсельхоза отметил, что мероприятие, которое в этом году отмечает первый юбилей, зарекомендовало себя авторитетной площадкой для обсуждения актуальных отраслевых вопросов в российском и глобальном масштабе.

Международный рыбопромышленный форум и Выставку рыбной индустрии, морепродуктов и технологий (Seafood Expo Russia) открыл министр сельского хозяйства Дмитрий ПАТРУШЕВ

В числе задач, стоящих перед профессиональным сообществом, министр назвал достижение технологического суверенитета, рациональное использование водных биоресурсов, перенастройку логистических цепочек и продолжение эффективного взаимодействия с иностранными партнерами. На церемонии открытия присутствовали официальные лица из Аргентины, Беларуси, Гвинеи-Бисау, Мавритании, Мьянмы, Сенегала. По прогнозам организаторов, в этом году в работе форума и выставки примут участие около 10 тыс. человек из 40 стран.

Руководитель Росрыболовства Илья Шестаков подчеркнул, что тематика многих мероприятий деловой программы форума связана с определением «умный»: «умное рыболовство», «умная логистика», «умная аквакультура», «умное потребление». Он добавил, что на сессиях и круглых столах также будет обсуждаться развитие кадрового потенциала и тренды рыбохозяйственной науки. Неслучайно в рамках форума впервые пройдет международный отраслевой чемпионат рыбохозяйственного комплекса Fishery Skills.

На объединенном стенде компаний RMPG и «Навада» высоких гостей встречала руководитель «Навады» Алевтина КИМ

В ходе осмотра экспозиции Дмитрий Патрушев много внимания уделил технологической секции Seafood Expo Russia. На совместном стенде южнокорейской компании RMPG и ее российского партнера «Навады» министру продемонстрировали образцы оборудования для рыбопереработки — автоматический весовой дозатор, судовой вариант рыбомучной установки и филетировочную машину для тресковых видов рыб. Сборочные цеха «Навады» во Владивостоке уже обеспечивают частичную локализацию производства и позволяют оперативно обслуживать технику на судах и береговых заводах.

Стенд производителя судового электрооборудования «ВНИИР-Прогресс»

Перспективами импортозамещения глава Минсельхоза интересовался на стендах производителя судового электрооборудования «ВНИИР-Прогресс» и одного из лидеров в секторе рыбопоисковой, навигационной и радиолокационной аппаратуры Furuno. А с директором департамента продаж и контрактации гражданского судостроения ОСК Александром Бабичем обсудил вероятное удлинение сроков строительства судов под инвестквоты в связи с санкциями.

«Где успели купить оборудование, там задержка будет небольшая. А там, где оборудование не успели купить, а оно в основном на 70% заграничное, идет перепроектирование и сдвижка очень большая», — рассказал представитель госкорпорации.

Руководитель Росрыболовства Илья ШЕСТАКОВ и Глава Минсельхоза Дмитрий ПАТРУШЕВ обсудили с представителем ОСК Александром БАБИЧЕМ удлинение сроков строительства судов из-за санкций

Из-за проблем с комплектующими отставание от графика строительства может достигать трех-четырех лет, уточнил Илья Шестаков. Причем в эту группу попадают даже серийные суда, которые после корректировки проектов будут отличаться от головных. «У нас в целом, если говорить с краболовами, из 105 судов где-то 50% — под высоким риском», — отметил руководитель Росрыболовства.

Пока рыбаки не отказываются от подписанных с верфями контрактов, но крайне обеспокоены проблемой «начинки» судов. «Хочу сказать, что заказчики стали более ориентированными, готовы на любое оборудование, которое мы найдем — из дружественных стран или отечественное», — отметил Александр Бабич.

Как сообщает корреспондент Fishnews, павильон рыболовства и аквакультуры встретил почетных гостей аппетитным запахом жареной рыбки — дегустации здесь начались. Дмитрий Патрушев оценил продукцию предприятий из разных регионов — от Ростова до Архангельска и Калининграда. Но солировали в этом разделе все-таки компании морского рыболовства.

В павильоне рыболовства и аквакультуры проходят дегустации самой разной рыбной продукции

Гендиректор Русской рыбопромышленной компании (РРПК) Ольга Наумова с гордостью говорила о новой линейке продукции из сурими, которую выпускают партнеры РРПК для российского рынка. Производство сурими на основе минтая стало возможным после ввода в строй нового супертраулера «Владимир Лиманов», построенного в Турции. Аналогичное судно, но уже российской постройки, «Капитан Вдовиченко» в день открытия форума и выставки отправилось с Адмиралтейских верфей на Дальний Восток по Северному морскому пути.

Продукцию Русской рыбопромышленной компании представила гендиректор РРПК Ольга НАУМОВА

Другой дальневосточный игрок «Сигма Марин Технолоджи» может похвастаться уже двумя сданными краболовами — выполняя условия крабовых аукционов, компания должна построить четыре судна. Исполнителем заказа стала Восточная верфь, и пока по графикам постройки претензий у рыбаков к корабелам нет.

«Еще один краболов мы сдаем в декабре этого года, и до конца следующего года, полагаем, что мы сдадим четвертый пароход, то есть программу по краболовам мы закончим», — доложил министру представитель «Сигма Марин Технолоджи» Владимир Рекасов.

Он рассказал, что группа компаний из года в год наращивает добычу «неодуемых» видов — на скумбрию и сардину-иваси приходится почти половина вылова, но суда постоянно сталкиваются с нехваткой инспекторского состава на промысле. «Мы работаем в Южно-Курильской зоне. На всю зону — два инспектора-пограничника. Честно скажу, простои, пробеги такие… Мы бы ловили больше», — описал проблему Владимир Рекасов и попросил Дмитрия Патрушева помочь ее решению.

Содействия со стороны регулятора хотели бы видеть и в группе «Норебо». География промысла гиганта российского рыболовства охватывает даже такие отдаленные районы, как воды Чили и Перу в Тихом океане. Председатель совета директоров «Норебо Холдинг» Виталий Орлов отметил стратегическую важность присутствия российских судов в этих акваториях и выразил готовность расширять промысел: «Если нам квоту там увеличат, то мы тоннажа добавим. У нас там всего 35 тыс. тонн, а надо бы 150 тыс. тонн».

Содействия у руководителей отрасли попросил председатель совета директоров «Норебо Холдинг» Виталий ОРЛОВ

Размеры квоты определяются условиями межправительственных соглашений, напомнил Илья Шестаков, но согласился, что это направление заслуживает внимания, как и планы компании заняться добычей криля в Антарктике. Вопрос сейчас упирается в отсутствие подходящего флота, который холдингу придется построить.

«Мы первое судно заложили в Турции. К сожалению, пока в России верфи не готовы, но в дальнейших планах у нас строительство такого судна и в России, — обнадежил Виталий Орлов, добавив, что «Норебо» также сталкивается с задержками в поставках комплектующих. — Но если трудности преодолеем, то в конце 2024 г. должны начать. Пока планы не сдвигаем, сдвинули только месяца на три».

Но самым «живым» на пути Дмитрия Патрушева оказался стенд ГК «Антей», где в аквариумах неторопливо шевелились разномастные крабы. «Это стригуны, а это камчатские. Это всё из Мурманска, не с Дальнего Востока», — объяснил президент группы компаний Иван Михнов.

Путешествие крабов оказалось совсем коротким, все-таки Санкт-Петербург гораздо ближе к Северному бассейну, чем Китай, куда краболовы вынуждены отправлять улов после закрытия традиционных внешних рынков. Хотя теплый прием членистоногим обеспечен и на родине, как и, безусловно, звание самого фотографируемого объекта выставки.

Стенд группы компаний «Антей»

Международный рыбопромышленный форум и Выставка рыбной индустрии, морепродуктов и технологий проходят в Санкт-Петербурге с 21 по 23 сентября. Медиахолдинг Fishnews — генеральный отраслевой информационный партнер мероприятий.

Больше новостей читайте в телеграм-канале Fishnews.

Fishnews

Задать вопрос редакции
НазадМетки: аквакультуравладивостоквыставкадальний востоккалининградкитайкрабмурманскросрыболовствосудостроение
Поиск по дате / Календарь новостей
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • 6
  • 7
  • 8
  • 9
  • 10
  • 11
  • 12
  • 13
  • 14
  • 15
  • 16
  • 17
  • 18
  • 19
  • 20
  • 21
  • 22
  • 23
  • 24
  • 25
  • 26
  • 27
  • 28
  • 29
  • 30

Опрос

Какое решение будет принято по максимальному сроку строительства судов под крабовые квоты?

От первого лица

Руководитель Федерального агентства по рыболовству Илья ШЕСТАКОВ. Фото пресс-службы ESG

Руководитель Федерального агентства по рыболовству

Илья ШЕСТАКОВ

Наши форум и выставка — для отрасли

Губернатор Сахалинской области Валерий ЛИМАРЕНКО

Губернатор Сахалинской области

Валерий ЛИМАРЕНКО

Стремимся поддержать инвестиционные проекты предприятий

Эдуард КЛИМОВ

Председатель совдира медиахолдинга «Фишньюс», член Общественного совета при ФАР

Эдуард КЛИМОВ

Финал истории. Рыбаки и депутаты

Все материалы

Интервью

Директор и генеральный конструктор компании «Фишеринг Сервис» Андрей ФЁДОРОВ

Директор и генеральный конструктор компании «Фишеринг Сервис»

Андрей ФЁДОРОВ

Для компании ничего не изменилось

Генеральный директор ООО «Колд Трейд» Павел КЛИМЕНКО

Генеральный директор ООО «Колд Трейд»

Павел КЛИМЕНКО

Мы готовы к новаторству

Генеральный директор Expo Solutions Group Иван ФЕТИСОВ

Генеральный директор Expo Solutions Group

Иван ФЕТИСОВ

Успешная выставка — это вопрос взаимного доверия

Генеральный директор АО «Владснаб» Дмитрий МЕЛЬНИКОВ

Генеральный директор компании «Владснаб»

Дмитрий МЕЛЬНИКОВ

Снабжение предприятий в период перемен

Все интервью

Личное мнение

Директор отдела продаж ВЭД компании «Нерей» Мария ЧУПАЛОВА

Директор отдела продаж ВЭД компании «Нерей»

Мария ЧУПАЛОВА

Сын считает, что я знаю о рыбе всё

Член совета директоров РК «Восток-1» Александр ПЕРЕДНЯ

Член совета директоров РК «Восток-1»

Александр ПЕРЕДНЯ

В законопроекте о втором этапе просматривается основа для злоупотреблений

Все материалы

Крупным планом

Монтаж оборудования на заводе «Западный берег»

Рыбаки принимают новые заводы

Новый завод по производству рыбной муки и рыбьего жира на острове Кунашир ввели в строй в январе нынешнего года

Рачительный подход к рыбе: на Курилах расширили возможности переработки

Команда Expo Solutions Group пять лет делает главную рыбную выставку в России

Seafood Expo Russia: год за годом

Владивостокский морской рыбный порт активно развивается, учитывая потребности бизнеса

Как берег встречает рыбу

События

На воду спустили первый краболов «Антея» из восьми, заложенных на НСРЗ. Фото пресс-службы компании

Добытчики краба выполняют стратегические задачи

Символическим ударом в рынду новый холодильник открыл генеральный директор ОАО «Владморрыбпорт» Александр ШЕВЧЕНКО

Мощности Владморрыбпорта пополнились новым холодильником

Все события

Продвигая рыбу

Иваси от «Антея»: Возвращение легенды

Иваси от «Антея»: Возвращение легенды

«Витязь-Авто»: развивая камчатский берег

«Витязь-Авто»: развивая камчатский берег

Все материалы

Выставки

Рейтинг@Mail.ru
yandex
Rambler's Top100

© 2006—2022 гг. Медиахолдинг «Фишньюс». При полном или частичном цитировании информации указание Fishnews как источника и работающей ссылки на сайт www.fishnews.ru обязательны.

Сетевое издание «Интернет-портал Fishnews.ru» (Свидетельство о регистрации ЭЛ № ФС 77-54327 от 29 мая 2013 г., выданное Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций). Отраслевое информационное агентство, оперативно освещающее события в рыбной промышленности внутри страны и за рубежом, новости рыболовства в России. Учредитель – ООО «Медиахолдинг «Фишньюс». Адрес учредителя: 690091, Приморский край, г. Владивосток, ул. Светланская, д. 51А, оф. 404. Генеральный директор – Яшина Яна Александровна. Главный редактор – Крючкова Маргарита Константиновна, margarita_kr@bk.ru, тел.: 8 423 222 4736 Адрес редакции: 690091, Приморский край, г. Владивосток, ул. Светланская, д. 51А, оф. 404.