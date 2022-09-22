Seafood Expo Russia 2022: отрасль встречает новые вызовы

Глава Минсельхоза Дмитрий Патрушев осмотрел ключевые разделы Seafood Expo Russia и побеседовал с участниками выставки о перспективах достройки судов, локализации оборудования, выводе на рынок новых продуктов и расширении районов промысла российского флота.

21 сентября в Санкт-Петербурге министр сельского хозяйства Дмитрий Патрушев звоном корабельного колокола дал старт пятому Международному рыбопромышленному форуму и Выставке рыбной индустрии, морепродуктов и технологий (Seafood Expo Russia). Глава Минсельхоза отметил, что мероприятие, которое в этом году отмечает первый юбилей, зарекомендовало себя авторитетной площадкой для обсуждения актуальных отраслевых вопросов в российском и глобальном масштабе.

В числе задач, стоящих перед профессиональным сообществом, министр назвал достижение технологического суверенитета, рациональное использование водных биоресурсов, перенастройку логистических цепочек и продолжение эффективного взаимодействия с иностранными партнерами. На церемонии открытия присутствовали официальные лица из Аргентины, Беларуси, Гвинеи-Бисау, Мавритании, Мьянмы, Сенегала. По прогнозам организаторов, в этом году в работе форума и выставки примут участие около 10 тыс. человек из 40 стран.

Руководитель Росрыболовства Илья Шестаков подчеркнул, что тематика многих мероприятий деловой программы форума связана с определением «умный»: «умное рыболовство», «умная логистика», «умная аквакультура», «умное потребление». Он добавил, что на сессиях и круглых столах также будет обсуждаться развитие кадрового потенциала и тренды рыбохозяйственной науки. Неслучайно в рамках форума впервые пройдет международный отраслевой чемпионат рыбохозяйственного комплекса Fishery Skills.

В ходе осмотра экспозиции Дмитрий Патрушев много внимания уделил технологической секции Seafood Expo Russia. На совместном стенде южнокорейской компании RMPG и ее российского партнера «Навады» министру продемонстрировали образцы оборудования для рыбопереработки — автоматический весовой дозатор, судовой вариант рыбомучной установки и филетировочную машину для тресковых видов рыб. Сборочные цеха «Навады» во Владивостоке уже обеспечивают частичную локализацию производства и позволяют оперативно обслуживать технику на судах и береговых заводах.

Перспективами импортозамещения глава Минсельхоза интересовался на стендах производителя судового электрооборудования «ВНИИР-Прогресс» и одного из лидеров в секторе рыбопоисковой, навигационной и радиолокационной аппаратуры Furuno. А с директором департамента продаж и контрактации гражданского судостроения ОСК Александром Бабичем обсудил вероятное удлинение сроков строительства судов под инвестквоты в связи с санкциями.

«Где успели купить оборудование, там задержка будет небольшая. А там, где оборудование не успели купить, а оно в основном на 70% заграничное, идет перепроектирование и сдвижка очень большая», — рассказал представитель госкорпорации.

Из-за проблем с комплектующими отставание от графика строительства может достигать трех-четырех лет, уточнил Илья Шестаков. Причем в эту группу попадают даже серийные суда, которые после корректировки проектов будут отличаться от головных. «У нас в целом, если говорить с краболовами, из 105 судов где-то 50% — под высоким риском», — отметил руководитель Росрыболовства.

Пока рыбаки не отказываются от подписанных с верфями контрактов, но крайне обеспокоены проблемой «начинки» судов. «Хочу сказать, что заказчики стали более ориентированными, готовы на любое оборудование, которое мы найдем — из дружественных стран или отечественное», — отметил Александр Бабич.

Как сообщает корреспондент Fishnews, павильон рыболовства и аквакультуры встретил почетных гостей аппетитным запахом жареной рыбки — дегустации здесь начались. Дмитрий Патрушев оценил продукцию предприятий из разных регионов — от Ростова до Архангельска и Калининграда. Но солировали в этом разделе все-таки компании морского рыболовства.

Гендиректор Русской рыбопромышленной компании (РРПК) Ольга Наумова с гордостью говорила о новой линейке продукции из сурими, которую выпускают партнеры РРПК для российского рынка. Производство сурими на основе минтая стало возможным после ввода в строй нового супертраулера «Владимир Лиманов», построенного в Турции. Аналогичное судно, но уже российской постройки, «Капитан Вдовиченко» в день открытия форума и выставки отправилось с Адмиралтейских верфей на Дальний Восток по Северному морскому пути.

Другой дальневосточный игрок «Сигма Марин Технолоджи» может похвастаться уже двумя сданными краболовами — выполняя условия крабовых аукционов, компания должна построить четыре судна. Исполнителем заказа стала Восточная верфь, и пока по графикам постройки претензий у рыбаков к корабелам нет.

«Еще один краболов мы сдаем в декабре этого года, и до конца следующего года, полагаем, что мы сдадим четвертый пароход, то есть программу по краболовам мы закончим», — доложил министру представитель «Сигма Марин Технолоджи» Владимир Рекасов.

Он рассказал, что группа компаний из года в год наращивает добычу «неодуемых» видов — на скумбрию и сардину-иваси приходится почти половина вылова, но суда постоянно сталкиваются с нехваткой инспекторского состава на промысле. «Мы работаем в Южно-Курильской зоне. На всю зону — два инспектора-пограничника. Честно скажу, простои, пробеги такие… Мы бы ловили больше», — описал проблему Владимир Рекасов и попросил Дмитрия Патрушева помочь ее решению.

Содействия со стороны регулятора хотели бы видеть и в группе «Норебо». География промысла гиганта российского рыболовства охватывает даже такие отдаленные районы, как воды Чили и Перу в Тихом океане. Председатель совета директоров «Норебо Холдинг» Виталий Орлов отметил стратегическую важность присутствия российских судов в этих акваториях и выразил готовность расширять промысел: «Если нам квоту там увеличат, то мы тоннажа добавим. У нас там всего 35 тыс. тонн, а надо бы 150 тыс. тонн».

Размеры квоты определяются условиями межправительственных соглашений, напомнил Илья Шестаков, но согласился, что это направление заслуживает внимания, как и планы компании заняться добычей криля в Антарктике. Вопрос сейчас упирается в отсутствие подходящего флота, который холдингу придется построить.

«Мы первое судно заложили в Турции. К сожалению, пока в России верфи не готовы, но в дальнейших планах у нас строительство такого судна и в России, — обнадежил Виталий Орлов, добавив, что «Норебо» также сталкивается с задержками в поставках комплектующих. — Но если трудности преодолеем, то в конце 2024 г. должны начать. Пока планы не сдвигаем, сдвинули только месяца на три».

Но самым «живым» на пути Дмитрия Патрушева оказался стенд ГК «Антей», где в аквариумах неторопливо шевелились разномастные крабы. «Это стригуны, а это камчатские. Это всё из Мурманска, не с Дальнего Востока», — объяснил президент группы компаний Иван Михнов.

Путешествие крабов оказалось совсем коротким, все-таки Санкт-Петербург гораздо ближе к Северному бассейну, чем Китай, куда краболовы вынуждены отправлять улов после закрытия традиционных внешних рынков. Хотя теплый прием членистоногим обеспечен и на родине, как и, безусловно, звание самого фотографируемого объекта выставки.

Международный рыбопромышленный форум и Выставка рыбной индустрии, морепродуктов и технологий проходят в Санкт-Петербурге с 21 по 23 сентября. Медиахолдинг Fishnews — генеральный отраслевой информационный партнер мероприятий.

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