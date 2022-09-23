Региональные парламенты не остались в стороне от обсуждения законопроекта о втором этапе инвестиционных квот и аукционов. За темой следят и депутаты на Камчатке. Что по поводу изменения принципов распределения квот и других новшеств в рыбной отрасли думают в краевом Законодательном собрании, Fishnews рассказала его председатель Ирина Унтилова.

— Ирина Леонидовна, на совещании, которое 25 августа проводил в Госдуме председатель Комитета по аграрным вопросам Владимир Кашин, вы выступили по законопроекту, меняющему принципы распределения квот на вылов. Тема непростая. Именно предприятия Камчатского края активно участвовали в первом этапе квот под инвестиции, строили и строят суда и береговые заводы. Что беспокоит региональных депутатов в новой законодательной инициативе?

— Вопрос принимать участие в совещании или нет, перед краевым депутатским корпусом, в общем-то, не стоял. Мы сразу приняли решение, что позиция Камчатки должна быть услышана.Наш регион — рыбный цех страны. Он обеспечивает сегодня около 30% общероссийского улова и около 50% объемов добычи на Дальнем Востоке.

Конечно, нас, как народных избранников, очень волнует стабильность рыбацкой отрасли, которая является ведущей отраслью экономики края. Она обеспечивает 90% собственных доходов региона, рабочие места. Когда готовился первый этап инвестквот, мнение Камчатки не услышали. Наверное, потому что не было заявлено столько аргументов, чтобы доказать, что этого делать не надо. Ведь, на первый взгляд, идея благая: давайте предоставим ресурс, а вы построите флот. Но на деле получается иначе. И как раз реализация первого этапа программы показала, что для предприятий именно в таком формате продолжение невозможно. Поэтому, принимая участие в совещании на площадке Госдумы, я высказывала мнение не только Законодательного собрания Камчатского края, но и рыбаков региона.

В отраслевом сообществе все говорят о значительных рисках, которые могут быть. Для камчатских предприятий это потеря более 2 тыс. рабочих мест и более чем 180 млрд рублей для хозяйствующих субъектов. Более половины предприятий могут лишиться своих квот, а те, кто занимается промыслом краба, вообще останутся без производственного ресурса. Может быть, в глобальном масштабе цифры не очень большие, но для Камчатки последствия серьезные. Мы этого не можем допустить. Поэтому выступили с тем, чтобы второй этап был отложен.

— Губернатор Камчатского края Владимир Солодов поднимал вопросы, связанные с программой инвестквот, и на встрече с президентом, и на отраслевой сессии ВЭФ. Как заявил глава региона, краевые власти все-таки считают необходимым дождаться результатов первого этапа и только потом начинать новые законодательные изменения. Потому что нужен анализ, очень сложная ситуация с малым и средним бизнесом.

— Позиция губернатора однозначная. Речь идет о том, что надо проанализировать первый этап программы квот под инвестиции: что получилось, а что нет. А не получилось, на наш взгляд, многое. На два года идет отставание по строительству промысловых судов. Сейчас против нашей страны введены санкции и необходимо обеспечить импортозамещение судового оборудования и комплектующих. А это дело не одной минуты.

Сейчас, когда еще нет анализа, что получили предприятия, а что потеряли, мы идем во второй этап. Зачем это делать так быстро? На совещании в Государственной Думе аудитор Счетной палаты отметил, что окончательный акт еще не готов, но уже просматриваются определенные негативные последствия первого этапа. Не достигнуты те результаты, которых хотели добиться. Считаю, в этом случае надо остановиться. Посмотреть, что мешает, какие механизмы не работают, как их перезапустить. И только достигнув результатов, настроив определенные инструменты, переходить во второй этап.

При этом мы не отрицаем саму идеологию вопроса. Губернатор и правительство региона внесли весьма конструктивные предложения. Например, предлагается механизм инвестиционного нормирования, что предполагает установление экономически обоснованной величины капвложений на единицу квоты водных биоресурсов.

Хотела бы отметить, что Камчатский край активно включился в первый этап квот под инвестиции. Однако по итогам первого раунда регион теряет 13% квот. Между тем собственные инвестиции предприятий в отрасль оцениваются не менее чем в 63 млрд рублей. То есть никто не сидел сложа руки. Камчатка — лидер в развитии отрасли. Причем этот процесс шел и без инвестквот. Создано 5,5 тыс. рабочих мест, построено, приобретено и модернизировано 28 судов.

Средства вкладываются и в социальные объекты. Огромный ледовый дворец построен, создаются спортивные комплексы и т.д. Это все очень важно.

Добавлю, что небольшой бизнес не сможет конкурировать с гигантами, желающими получить квоты. В результате будут потеряны рабочие места, села будут пустеть, социальное напряжение расти. Для чего? Чтобы две-три компании получили ресурс? Мне кажется, это слишком высокая цена.

Мы предложили, чтобы до первого чтения законопроекта были проведены парламентские слушания в Госдуме, а также чтобы состоялся общероссийский съезд рыбаков.

— Еще одно новшество, по которому вы также высказывались, — это внедрение цифровой маркировки рыбной продукции. Конечно, и легальный бизнес, и сознательные потребители — за рынок, свободный от браконьерского товара, за сохранение биоресурсов. Однако переход на обязательную цифровую маркировку рыбных товаров также вызвал у предприятий целый ряд вопросов. На какие моменты вы считаете необходимым обратить внимание в связи с возможным введением такого требования для производителей?

— В июле у нас было совещание, на котором обсуждался эксперимент по регулированию вывоза лососевой икры с Камчатки воздушным транспортом. Пилотный проект должен стартовать с 1 ноября: в ручной клади или багаже можно будет брать с собой не более 10 кг продукции непромышленного изготовления. Мы полностью поддерживаем такой эксперимент, ведь когда ты видишь, как икру вывозят якобы для личных нужд и при этом в промышленных объемах, просто сердце кровью обливается. Непонятно, насколько качественная и безопасная это продукция, кто ее везет и что будет со здоровьем людей, которые приобретут такой псевдоделикатес. Эксперимент предполагает межведомственное взаимодействие. Мы обсуждали, каким образом оно будет организовано, как будет реализовываться закон.

И в это же время зашел разговор про цифровую маркировку икры. Этот вопрос тоже правильный, потому что имеет непосредственное отношение к проблемам браконьерства, незаконного вывоза, здоровья потребителей. Главные цели у маркировки благие. Но у нас уже есть «Меркурий» (система для электронной ветеринарной сертификации — прим. ред.). И с его помощью должна отслеживаться вся выпускаемая продукция, от вылова до потребителя. Возникают вопросы: «Меркурий» не работает? Он не донастроен? Его хотят отодвинуть? Вот как нет анализа первого этапа квот под инвестиции, так нет и анализа работы системы «Меркурий». Почему? Ведь предприятия понесли серьезные затраты для ее использования, и система действует. Может, надо в ней что-то доработать? А иначе получается, что сейчас предприятиям придется внедрять цифровую маркировку, они должны будут закупать новое оборудование, обучать специалистов. Все эти затраты войдут потом в себестоимость. Рыбной отрасли и так сейчас непросто: введены экономические санкции, рынок сбыта нарушен, а на предприятия ляжет еще дополнительная нагрузка.

Отмечу, что мы не против цифрового маркирования, однако против удорожания продукции. При этом в дальнейшем цифровая маркировка может распространиться не только на икру, но и на другую продукцию, консервы, а это удорожание. Ведь оборудование надо купить, подготовить специалистов, платить им заработную плату. Поэтому должны быть критерии целесообразности включения в перечень рыбопродукции, подлежащей маркировке, или каким-то образом расходы должны возмещаться.

Отмечу также, что на Камчатке закатывается только 1-2% от общего количества икры, все остальное уходит на материк в куботейнерах. Как в этом случае быть с маркировкой икры, ведущей к удорожанию? Да, это деликатес, но купить его должна быть возможность у каждого.

Мы всячески поддерживаем, чтобы с браконьерской икрой было покончено. Но это не должно вот так просто – одним росчерком пера – ложиться только нагрузкой на рыбаков. Вводить маркировку нужно постепенно, проанализировав работу «Меркурия».

— Камчатка — богатый водными биоресурсами регион, и понятно, что краевой парламент внимательно следит за ситуацией в рыбном хозяйстве, во всем его многообразии: промышленное рыболовство, любительская рыбалка, традиционный промысел КМНС. Какие ключевые направления работы для Законодательного собрания региона вы бы выделили в этой сфере?

— Первые две темы мы с вами уже обсудили. Конечно, для нас принципиально, что будет с законопроектом о втором этапе инвестиционных квот. Будем связываться с коллегами из представительных органов власти всех регионов, чтобы они нас поддержали. Возможно, рассмотрим этот вопрос на Ассоциации дальневосточных парламентариев. Думаю, север к нам также присоединится.

Безусловно, будем держать под контролем эксперимент по регулированию вывоза икры авиатранспортом и тему цифровой маркировки.

Далее. У нас уже второй год по инициативе губернатора реализуется проект «Доступная рыба», в рамках которой продукция продается практически по себестоимости. Приоритет отдается охлажденной рыбе. Эту программу, безусловно, надо поддерживать, и все условия для ее работы должны быть созданы.

Еще один важный вопрос: многие люди, проживающие долгое время на северных территориях, хотят добывать рыбу так же, как и представители коренных малочисленных народов. Как вы знаете, в законодательстве закреплены особые возможности для традиционного промысла КМНС. У людей, которые по 30-50 лет живут на территории Камчатки, такого права нет.

Мы проводили совещание с главами муниципалитетов на эту тему. Распространение преференций коренных малочисленных народов на другие категории граждан несет несколько рисков. Наверное, полностью уравнивать КМНС и старожилов все-таки будет не совсем правильно. Но если человек живет, допустим, 50 лет в Оссоре, почему ему не предоставить возможность вылавливать рыбу и заготавливать ее? Наоборот, для этого надо создавать все условия. Чтобы люди могли прийти на лицензионный участок и поймать определенное количество рыбы.

Опять же, в текущем году, по инициативе губернатора, вблизи отдаленных сел в Корякском округе дополнительно сформировано около 20 участков для рыболовства. Здесь очень важно, чтобы стоимость лицензии была минимальная либо право на добычу предоставлялось вообще бесплатно. Стоит задача максимально упростить для людей возможность лицензионной рыбалки. Мы обсудили эту тему с главами муниципальных образований и пришли к выводу, что нужно объединить усилия, чтобы решением вопроса занималось не только профильное министерство, но и муниципалитеты, депутаты. У людей обязательно должна быть информация, как действовать, если они хотят порыбачить. Мы рекомендовали главам муниципалитетов провести сходы в селах, чтобы получить обратную связь от жителей.

Вот такие четыре ключевых вопроса. Но, в любом случае, к предложениям по поддержке рыбаков мы всегда относимся очень внимательно, потому что понимаем: рыбная отрасль — это основа экономики полуострова.

Маргарита КРЮЧКОВА, Fishnews

Сентябрь 2022 г.