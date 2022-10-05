Общественный совет изучит ситуацию с экспортом лосося

Возможное введение ограничений на экспорт лосося планируется обсудить на следующем заседании Общественного совета при Росрыболовстве. Инициатива регулятора уже влияет на ситуацию на рынке, указал член совета Эдуард Климов.

Росрыболовство рассчитывает притормозить рост цен на продукцию из лососевых на внутреннем рынке, ограничив ее поставки за рубеж. Как сообщает корреспондент Fishnews, что именно подразумевается под «временным запретом», сколько он будет действовать и какие виды продукции затронет, ведомство пока не конкретизирует. Но даже обсуждение подобной инициативы отражается на состоянии рынка, обратил внимание член Общественного совета при Росрыболовстве, председатель совета директоров медиахолдинга «Фишньюс» Эдуард Климов.

На заседании Общественного совета 4 октября он указал, что, хотя решение пока не принято и Минсельхоз запросил дополнительную информацию у отраслевых ассоциаций, заявления регулятора вызвали бурную реакцию в бизнес-сообществе.

«По Дальнему Востоку уже остановился процесс продажи рыбы. Иностранные компании отказываются, приостанавливают контракты, и российские закупщики», — рассказал Эдуард Климов.

Он охарактеризовал ситуацию как странную. «Рыбы в этом году мало. Доходы у рыбаков уменьшаются. И сейчас еще останавливаются продажи, останавливается процесс», — отметил член ОС и предложил рассмотреть этот вопрос на следующем заседании Общественного совета.

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