Илья Шестаков: Аквакультура — драйвер роста рынка рыбной продукции

Объемы производства продукции товарной аквакультуры за первое полугодие выросли по сравнению с результатом за тот же период 2021 г. на 2,2%. На первое место вышли лососевые, рассказал руководитель Росрыболовства Илья Шестаков на агропромышленной выставке «Золотая осень».

Рыбная отрасль — одна и основ стабильности в национальной экономике, гарантия работы для сотен тысяч людей и продовольственная безопасность, подчеркнул глава Федерального агентства по рыболовству Илья Шестаков на выставке «Золотая осень». Смотр достижений российского агропрома начал работу в Московской области 5 октября.

«По объему вылова мы идем на уровне прошлого года, и, по нашим прогнозам, этот показатель преодолеет планку в 5 млн тонн», — сказал Илья Шестаков.

Также руководитель ведомства отдельно остановился на результатах аквакультуры, сообщили Fishnews в пресс-службе Росрыболовства. Показатели товарного рыбоводства за первые шесть месяцев 2022 г. на 2,2% выше уровня 2021 г. Так, объемы выращивания форели и семги увеличились на 3,3% и достигли 79,6 тыс. тонн (13,3 тыс. тонн семги и 66,23тыс. тонн форели).

Производство ценных гидробионтов увеличилось на 8,5% — до 35,6 тыс. тонн. Это в том числе выращивание гребешков, мидий, морских ежей, раков.

По осетровым зафиксирована прибавка на 13,5% — до 4,1 тыс. тонн. Производство карповых составило почти 68,8 тыс. тонн.

«Очевидно, что аквакультура — драйвер роста рынка рыбной продукции», — подчеркнул руководитель ФАР.

Он обратил внимание, что ведется работа по импортозамещению на рынке кормов и смолта. Обеспечить аквакультуру отечественными кормами, по замыслу властей, должна новая субсидия — на постройку и модернизацию заводов по выпуску кормовой продукции.

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