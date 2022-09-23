Непростая задача: эксперты обсудили развитие внутреннего рыбного рынка

Ситуация с потреблением рыбы внутри страны остается непростой, но именно здесь эксперты видят новые возможности для российской продукции на фоне нестабильности по экспорту. Правда, для развития отечественного рынка остается целый ряд препятствий.

Об этом шла речь на круглом столе «Альтернатива и/или перспектива» в рамках Международного рыбопромышленного форума в Санкт-Петербурге, сообщает корреспондент Fishnews.

Согласно официальной статистике, потребление рыбопродукции на душу населения составляет 22 кг, однако другие оценки позволяют говорить о показателе порядка 15 кг, отметил председатель Рыбного союза Александр Панин. В рейтинге стран по потреблению рыбы и морепродуктов Россия занимает 24-ю строчку, кратно уступая, например, Норвегии и Южной Корее.

С 2013 по 2020 гг. потребление рыбы в стране упало примерно на 26%, привел цифры руководитель союза. Объединение привлекает внимание к проблемам внутреннего рынка, отмечая, что это важнейший для отрасли вопрос.

Расходы на рыбу в потребительской корзине россиян значительно разнятся по регионам: В 2021 г. наши граждане тратили 557 рублей на этот товар при средней цене 822 рубля. При этом, например, в Тюменской области это уже 1416 рублей и 838 рублей соответственно. А на Алтае на рыбную продукцию уходит всего 209 рублей при средней цене 783 рубля.

Доходы россиян, к сожалению, не поспевают за подорожанием рыбных товаров. Конкурировать за рыбу, особенно дикую, приходится на международных глобальных рынках, и покупательские возможности не делают эту борьбу успешной.

Исследование, проведенное в 2021 г., для Рыбного союза и X5 Group, показало, что больше половины опрошенных хотели бы есть больше рыбы, но многим мешает ее высокая стоимость.

Участники круглого стола отмечали и проблемы востребованности рыбной категории среди молодого поколения. Причем падение потребления этой продукции среди детей и молодежи — проблема не российская, а глобальная, с ней сталкиваются в той же Норвегии, обратил внимание заместитель директора по международным вопросам и связям с общественностью УК «Норебо» Сергей Сенников. Для решения проблемы нужно предлагать новые продукты, готовить рыбу «должно быть модно и интересно», заявил эксперт. Также он указал на важность рыбного меню в дошкольных учреждения, чтобы такие продукты уже с детства были знакомы и любимы.

Нехватка современных, удобных в приготовлении продуктов — одна из ключевых причин падения потребления, считают в Рыбном союзе. При этом в объединении подчеркнули необходимость технического и технологического развития перерабатывающей отрасли. Компании стараются инвестировать в производство, но без поддержки государства столь серьезную задачу решить не получится, полагает Александр Панин. «Нужна глубокая модернизация переработки, переход на новые продукты, предложения — без этого спрос не поднять», — заявил он.

Интересен и зарубежный опыт по продвижению тех или иных продуктов питания. Руководитель центра отраслевой экспертизы Россельхозбанка Андрей Дальнов привел примеры влияния PR-кампаний на потребление. Банк готов содействовать российским производителям, желающим также развивать рынок.

Эксперты обратили внимание и на инфраструктуру. Доставка рыбной продукции должна быть быстрее и дешевле, для этого необходимо в том числе больше современных холодильных складов, считает Сергей Сенников. На проблему транспортной инфраструктуры указал и Александр Панин.

Развитие внутреннего рынка рыбопродукции — масштабная задача, которая требует обширного комплекса мер, отметили эксперты.

Международный рыбопромышленный форум и Выставка рыбной индустрии, морепродуктов и технологий собрались в Санкт-Петербурге с 21 по 23 сентября. Медиахолдинг Fishnews — генеральный отраслевой информационный партнер мероприятий.

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