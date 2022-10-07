Новости
ВАРПЭ не поддерживает решение о временном запрете экспорта лосося

ВАРПЭ высказалась по поводу идеи запретить экспорт лосося

Всероссийская ассоциация рыбопромышленников направила в Минсельхоз позицию по поводу инициативы о временном запрете экспорта лосося. ВАРПЭ привела аргументы, почему не поддерживает такое решение.

Позицию по временному запрету вывоза лососевой продукции президент ВАРПЭ Герман Зверев направил директору департамента регулирования рынков АПК Минсельхоза России Максиму Титову. Об этом ассоциация проинформировала в своем телеграм-канале.

Как уже сообщал Fishnews, Росрыболовство в сентябре заявило о своем предложении ограничить экспорт продукции из лосося. Инициативу ведомство передало в Министерство сельского хозяйства.

В ВАРПЭ не поддерживают запрет. Экспортные поставки лососевых в 2022 г. не превышают 10% общего вылова: на 5 сентября в Дальневосточном бассейне добыто 235 120 тонн горбуши и кеты (на 23% ниже уровня 2020 г.). Экспорт за этот период составил 23 200 тонн (сократился на 10%), обратили внимание в объединении.

При этом ассоциация отметила, что финансовая эффективность экспортных поставок в 2022 г. по отношению к 2021 г. снизилась на 44%.

Кроме того, по данным ВАРПЭ, отпускные цены на горбушу в нынешнем году находятся в пределах 250 000 рублей за тонну, на кету — 360 000 рублей за тонну, что в среднем на 24% ниже уровня цен в 2021 г., когда совокупный вылов составил 493 100 тонн.

Сравнительный анализ отпускных цен показал, что вывод о «давлении» экспортных поставок на внутренние цены не подтверждается статистикой, говорится в письме.

По словам Германа Зверева, ассоциация выступает за взвешенный подход к регулированию рынка и видит другие пути решения проблем.

«Лососевый рынок состоит из нескольких сегментов. В премиальном сегменте явный дефицит и перегрев цены: это можно купировать корректировкой уровня импортных пошлин. Если говорить о регулировании экспорта, то введение полного запрета означает, что регулятор расписался в полном бессилии, не рассматривая другие инструменты (например, пошлины). В среднеценовом сегменте стоит подумать над расширением программы субсидирования перевозок рыбопродукции по железной дороге, за счет включения в программу горбуши», — отметил президент ВАРПЭ.

Конкретное решение по регулированию не было принято, однако рынок отреагировал даже на само предложение о запрете поставок, обращали внимание в Координационном совете рыбохозяйственных ассоциаций Дальнего Востока.

Больше новостей читайте в телеграм-канале Fishnews.

Fishnews

Задать вопрос редакции
НазадМетки: варпэдальний востоклососьросрыболовство
Поиск по дате / Календарь новостей
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • 6
  • 7
  • 8
  • 9
  • 10
  • 11
  • 12
  • 13
  • 14
  • 15
  • 16
  • 17
  • 18
  • 19
  • 20
  • 21
  • 22
  • 23
  • 24
  • 25
  • 26
  • 27
  • 28
  • 29
  • 30
  • 31

Опрос

Какое решение будет принято по максимальному сроку строительства судов под крабовые квоты?

От первого лица

Руководитель Федерального агентства по рыболовству Илья ШЕСТАКОВ. Фото пресс-службы ESG

Руководитель Федерального агентства по рыболовству

Илья ШЕСТАКОВ

Наши форум и выставка — для отрасли

Губернатор Сахалинской области Валерий ЛИМАРЕНКО

Губернатор Сахалинской области

Валерий ЛИМАРЕНКО

Стремимся поддержать инвестиционные проекты предприятий

Эдуард КЛИМОВ

Председатель совдира медиахолдинга «Фишньюс», член Общественного совета при ФАР

Эдуард КЛИМОВ

Финал истории. Рыбаки и депутаты

Все материалы

Интервью

Ведущий научный сотрудник Тихоокеанского филиала ВНИРО в области оперативного прогнозирования Виктор ФИЛАТОВ

Ведущий научный сотрудник ТИНРО в области оперативного прогнозирования

Виктор ФИЛАТОВ

Иваси и скумбрия будут с нами еще много лет

Представитель Межрегиональной ассоциации «Ярусный промысел» Вячеслав БЫЧКОВ

Представитель Межрегиональной ассоциации «Ярусный промысел»

Вячеслав БЫЧКОВ

Мы заинтересованы в бережном подходе к ресурсу

Председатель Законодательного собрания Камчатского края Ирина УНТИЛОВА

Председатель Законодательного собрания Камчатского края

Ирина УНТИЛОВА

Вопросы стабильной работы рыбной отрасли для нас принципиальны

Директор и генеральный конструктор компании «Фишеринг Сервис» Андрей ФЁДОРОВ

Директор и генеральный конструктор компании «Фишеринг Сервис»

Андрей ФЁДОРОВ

Для компании ничего не изменилось

Все интервью

Личное мнение

Директор отдела продаж ВЭД компании «Нерей» Мария ЧУПАЛОВА

Директор отдела продаж ВЭД компании «Нерей»

Мария ЧУПАЛОВА

Сын считает, что я знаю о рыбе всё

Член совета директоров РК «Восток-1» Александр ПЕРЕДНЯ

Член совета директоров РК «Восток-1»

Александр ПЕРЕДНЯ

В законопроекте о втором этапе просматривается основа для злоупотреблений

Все материалы

Крупным планом

Монтаж оборудования на заводе «Западный берег»

Рыбаки принимают новые заводы

Новый завод по производству рыбной муки и рыбьего жира на острове Кунашир ввели в строй в январе нынешнего года

Рачительный подход к рыбе: на Курилах расширили возможности переработки

Команда Expo Solutions Group пять лет делает главную рыбную выставку в России

Seafood Expo Russia: год за годом

Владивостокский морской рыбный порт активно развивается, учитывая потребности бизнеса

Как берег встречает рыбу

События

На выставке и форуме побывало более 12 тыс. гостей из 82 регионов России и 70 стран мира

Юбилейный Питер: как работали рыбопромышленный форум и выставка

На воду спустили первый краболов «Антея» из восьми, заложенных на НСРЗ. Фото пресс-службы компании

Добытчики краба выполняют стратегические задачи

Все события

Продвигая рыбу

Иваси от «Антея»: Возвращение легенды

Иваси от «Антея»: Возвращение легенды

«Витязь-Авто»: развивая камчатский берег

«Витязь-Авто»: развивая камчатский берег

Все материалы

Выставки

Рейтинг@Mail.ru
yandex
Rambler's Top100

© 2006—2022 гг. Медиахолдинг «Фишньюс». При полном или частичном цитировании информации указание Fishnews как источника и работающей ссылки на сайт www.fishnews.ru обязательны.

Сетевое издание «Интернет-портал Fishnews.ru» (Свидетельство о регистрации ЭЛ № ФС 77-54327 от 29 мая 2013 г., выданное Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций). Отраслевое информационное агентство, оперативно освещающее события в рыбной промышленности внутри страны и за рубежом, новости рыболовства в России. Учредитель – ООО «Медиахолдинг «Фишньюс». Адрес учредителя: 690091, Приморский край, г. Владивосток, ул. Светланская, д. 51А, оф. 404. Генеральный директор – Яшина Яна Александровна. Главный редактор – Крючкова Маргарита Константиновна, margarita_kr@bk.ru, тел.: 8 423 222 4736 Адрес редакции: 690091, Приморский край, г. Владивосток, ул. Светланская, д. 51А, оф. 404.