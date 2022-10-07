ВАРПЭ высказалась по поводу идеи запретить экспорт лосося

Всероссийская ассоциация рыбопромышленников направила в Минсельхоз позицию по поводу инициативы о временном запрете экспорта лосося. ВАРПЭ привела аргументы, почему не поддерживает такое решение.

Позицию по временному запрету вывоза лососевой продукции президент ВАРПЭ Герман Зверев направил директору департамента регулирования рынков АПК Минсельхоза России Максиму Титову. Об этом ассоциация проинформировала в своем телеграм-канале.

Как уже сообщал Fishnews, Росрыболовство в сентябре заявило о своем предложении ограничить экспорт продукции из лосося. Инициативу ведомство передало в Министерство сельского хозяйства.

В ВАРПЭ не поддерживают запрет. Экспортные поставки лососевых в 2022 г. не превышают 10% общего вылова: на 5 сентября в Дальневосточном бассейне добыто 235 120 тонн горбуши и кеты (на 23% ниже уровня 2020 г.). Экспорт за этот период составил 23 200 тонн (сократился на 10%), обратили внимание в объединении.

При этом ассоциация отметила, что финансовая эффективность экспортных поставок в 2022 г. по отношению к 2021 г. снизилась на 44%.

Кроме того, по данным ВАРПЭ, отпускные цены на горбушу в нынешнем году находятся в пределах 250 000 рублей за тонну, на кету — 360 000 рублей за тонну, что в среднем на 24% ниже уровня цен в 2021 г., когда совокупный вылов составил 493 100 тонн.

Сравнительный анализ отпускных цен показал, что вывод о «давлении» экспортных поставок на внутренние цены не подтверждается статистикой, говорится в письме.

По словам Германа Зверева, ассоциация выступает за взвешенный подход к регулированию рынка и видит другие пути решения проблем.

«Лососевый рынок состоит из нескольких сегментов. В премиальном сегменте явный дефицит и перегрев цены: это можно купировать корректировкой уровня импортных пошлин. Если говорить о регулировании экспорта, то введение полного запрета означает, что регулятор расписался в полном бессилии, не рассматривая другие инструменты (например, пошлины). В среднеценовом сегменте стоит подумать над расширением программы субсидирования перевозок рыбопродукции по железной дороге, за счет включения в программу горбуши», — отметил президент ВАРПЭ.

Конкретное решение по регулированию не было принято, однако рынок отреагировал даже на само предложение о запрете поставок, обращали внимание в Координационном совете рыбохозяйственных ассоциаций Дальнего Востока.

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