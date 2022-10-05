Отраслевое сообщество просит регуляторов подумать о важности сохранения рынков

Ситуацию, которая сложилась в связи с заявлениями о возможных ограничениях экспорта продукции из лосося, обсудили на Координационном совете рыбохозяйственных ассоциаций Дальнего Востока.

Росрыболовство в сентябре сообщило о своем предложении ограничить экспорт продукции из лосося. Никаких административных решений пока нет, однако рынок уже отреагировал на заявления руководства госоргана. Связанные с этим проблемы члены Координационного совета рыбохозяйственных ассоциаций Дальнего Востока обсудили на конференции Fishnews Online.

Контрагенты из стран, продолжающих работу с Россией, — Вьетнама, Китая и других — говорят, что не понимают, как в дальнейшем осуществлять закупки. По имеющимся сведениям, по некоторым контрактам, согласно которым иностранные партнеры уже внесли часть средств и была отгружена часть рыбы, они потребовали вернуть деньги.

В результате неясной ситуации с поставками наша страна может потерять часть рынков, а сейчас проблема сохранения экспортных направлений стоит особенно остро, отметил председатель Ассоциации добытчиков лососей Камчатки Владимир Галицын.

О проблемах заявляют и в других регионах. Один из ключевых вопросов: если экспорт ограничат, будет ли достигнута заявленная цель по повышению доступности рыбы на внутреннем рынке, ведь наценка формируется во многих других звеньях товаропроводящей цепочки.

Детали инициативы Росрыболовства до сих пор неясны. Федеральное агентство сообщало, что передало предложение в Министерство сельского хозяйства. Пресс-служба Минсельхоза на момент подготовки публикации не ответила на редакционный запрос о возможном регулировании.

Участники онлайн-конференции напомнили, что лососевая путина для некоторых территорий в этом году была непростой. Например, не подошла в прогнозируемых объемах горбуша на западное побережье Камчатки, между тем предприятия понесли серьезные затраты для подготовки к промыслу. В таких условиях необходимо обратить внимание на финансовую устойчивость производителей.

При этом в отраслевом сообществе подчеркнули, что, безусловно, считают обеспечение продукцией внутреннего рынка важнейшей задачей и готовы продолжать такую работу.

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