Предприятия — о втором этапе инвестквот и аукционов

Прежде чем переходить к первому чтению законопроекта о перераспределении квот на вылов, Госдума планирует провести по этой теме большие парламентские слушания. И до и после этих обсуждений Fishnews будет публиковать комментарии руководства предприятий по поводу того, как изменения могут сказаться конкретно на их бизнесе.

Чуть больше недели осталось до парламентских слушаний в Государственной думе по проекту закона о втором этапе инвестквот и аукционов. Мероприятие планируется масштабное, но и предприятий, которых затрагивает возможное регулирование, — много.

В преддверии слушаний Fishnews запускает специальную рубрику «Бизнес — о втором этапе». И до и после мероприятия в Госдуме здесь будут публиковаться комментарии руководства предприятий по поводу того, как изменения могут сказаться конкретно на их бизнесе.

Многие крупные участники рынка высказывались на эту тему и раньше, в том числе на нашей площадке. Но теперь редакция хотела бы представить взгляд на ситуацию добывающих предприятий, чей голос не так часто звучит в СМИ, а то и не звучит вовсе. Это оценка возможных последствий введения второго этапа рыбных инвестквот, крабовых аукционов и торгов на право добывать другие ценные морепродукты.

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