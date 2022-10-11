Минсельхоз пока не раскрыл деталей идеи по ограничению экспорта лосося

Минсельхоз запросил у Росрыболовства и отраслевых ассоциаций дополнительную информацию для дальнейшего рассмотрения вопроса об ограничении экспорта продукции из лосося, сообщили в ведомстве. При этом детали предложения о регулировании поставок не приводятся.

Росрыболовство в сентябре заявило о своем предложении ограничить экспорт продукции из лосося. Руководство федерального агентства сообщило, что инициатива передана в Минсельхоз и с министерством прорабатываются обосновывающие материалы.

Рынок успел отреагировать даже на само заявление о возможности ограничений: зарубежные покупатели стали приостанавливать работу, опасаясь не получить продукцию. При этом в отраслевом сообществе сообщали, что не знают деталей инициативы и не понимают, насколько эффективной мера окажется с точки зрения снижения цены на внутреннем рынке, ведь добывающие предприятия - только одно из звеньев цепи поставок. Экспорт лососевых в 2022 г. не превышает 10% общего вылова, обращали внимание в ВАРПЭ. Сравнительный анализ отпускных цен показал, что вывод о «давлении» экспортных поставок на внутренние цены не подтверждается статистикой, отметили в ассоциации.

Fishnews обратился в Минсельхоз с просьбой сообщить о деталях инициативы. В частности, с какой даты и на какой период предложено ввести ограничения, какие конкретно меры предусматриваются.

В пресс-службе министерства подробности не привели, но рассказали следующее:

«В текущем году, по данным Росрыболовства, прогнозируется уменьшение вылова лососевых, при этом их экспорт существенно вырос. Сложившаяся ситуация создает риски увеличения цен. В связи с этим федеральное агентство направило в Минсельхоз России предложение о введении ограничительных мер на вывоз красной рыбы.

Со своей стороны Минсельхоз запросил у Росрыболовства и отраслевых ассоциаций дополнительную информацию для последующего комплексного рассмотрения данного вопроса на профильных площадках».

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