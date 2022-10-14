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Минтаевая путина в Охотском море — важнейшая для российского рыболовства

Сезон «Б» добавит объемов в копилку минтаевой путины

С 15 октября стартует сезон «Б» охотоморской минтаевой путины. По прогнозам Ассоциации добытчиков минтая, вылов за этот период может составить 110-140 тыс. тонн.

Традиционно промысел в сезоне «Б» начинается в Северо-Охотоморской подзоне в середине октября. В этот период количество флота на путине в среднем составляет 17-30 единиц. В ноябре-декабре основные районы промысла смещаются в Западно-Камчатскую и Камчатско-Курильскую подзоны, а количество добывающих судов достигает 55-70 единиц, рассказали Fishnews в пресс-службе Ассоциации добытчиков минтая.

«Остаток квот минтая в Охотском море на осенний сезон «Б» на 10 октября — порядка 157 тыс. тонн. При благоприятной промысловой обстановке и высокой интенсивности промысла в этом сезоне рыбаки смогут добыть 110-140 тыс. тонн минтая. Таким образом, суммарное освоение общего допустимого улова (ОДУ) в Охотском море может достичь 95-98%», — привел прогноз президент Ассоциации добытчиков минтая (АДМ) Алексей Буглак.

Ранее АДМ сообщала, что по итогам сезона «А» вылов минтая в Охотском море по трем подзонам достиг 788,7 тыс. тонн, увеличившись на 1,5% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Суммарный ОДУ был освоен на 82%, что значительно выше, чем в 2021 г. (73%). Как отмечал Алексей Буглак, уровень освоения сезона «А» в этом году соответствует среднемноголетним значениям. Кроме того, еще около 10,6 тыс. тонн минтая добыто во время летнего промысла на шельфе Западной Камчатки. «Таким образом, к 10 октября освоение ОДУ по трем подзонам Охотского моря достигло 799,3 тыс. тонн, или 83,6%, в то время как в прошлом году к этому времени было добыто 793,5 тыс. тонн, или 75% ОДУ», — резюмировал глава АДМ.

Сейчас добыча минтая идет в Западно-Беринговоморской зоне, где уже добыта 391 тыс. тонн — это 40% больше, чем годом ранее. Вместе с тем общая квота пока освоена на 70%. Это стало следствием увеличения ОДУ в сентябре. «Необходимость освоения «добавки» в Беринговом море может оказать влияние на результаты промысла в сезоне «Б» в Охотском море», — считает Алексей Буглак.

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