Людмила Талабаева: Счетная палата работает по инвестквотам по поручению парламента

Работа, которую Счетная палата РФ ведет по оценке эффективности механизма квот под инвестиции, вполне логична, ведь речь идет о национальном ресурсе и о задаче, поставленной парламентариями, подчеркнула сенатор Людмила Талабаева.

В рыбной отрасли продолжают обсуждать перспективы второго этапа программы квот под инвестиции. Счетная палата проводит совместно с контрольно-счетными органами регионов проверку эффективности использования промысловых запасов водных биоресурсов и бюджетных средств, направленных на стимулирование строительства новых мощностей в рыбной промышленности. О предварительных результатах аудитор Сергей Мамедов рассказывал на различных площадках в Госдуме и Совете Федерации .

Ассоциация судовладельцев рыбопромыслового флота раскритиковала эту позицию . В частности, в пресс-релизе АСРФ говорится, что представленная на обсуждениях законопроекта о расширении инвестквот позиция Счетной палаты не соответствует ее функциям. Так, в объединении ссылаются на то, что российское законодательство не определяет инвестиционную квоту мерой господдержки.

Счетная палата проводит проверку по эффективности программы квот под инвестиции по поручению парламентариев, прокомментировала член Совета Федерации от Приморского края Людмила Талабаева. Сейчас депутаты и сенаторы обсуждают законопроект о втором этапе инвестквот и аукционов, и при этом им необходимо четко знать, что делается по первому этапу, как идет его реализация, подчеркнула собеседница Fishnews.

Слышать, что инвестквоты – это не мера господдержки, странно, так как речь идет о национальных ресурсах, обратила внимание Людмила Талабаева.

Сенатор также напомнила о вопросах, которые председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко поставила на правительственном часе с главой Минсельхоза Дмитрием Патрушевым. Спикер верхней палаты парламента подчеркнула, что прежде чем идти на новые изменения, необходимо разобраться с результатами первого этапа.

Больше новостей читайте в телеграм-канале Fishnews .

Fishnews