На помощь в решении проблемы мышьяка рыбаки призвали науку

Отраслевые объединения инициировали исследование, посвященное нормированию мышьяка в рыбопродукции. Предполагается, что эта научная работа позволит разобраться с давней проблемой.

Работы поддержали Всероссийская ассоциация рыбопромышленников (ВАРПЭ), Рыбный союз и Ассоциация судовладельцев рыбопромыслового флота (АСРФ). Исследование проведет Федеральный научный центр медико-профилактических технологий управления рисками здоровью населения (ФНЦ МПТ УРЗН) Роспотребнадзора. Завершить работу планируется в конце декабря, сообщили Fishnews в пресс-службе ВАРПЭ.

«Исследование по этой крайне важной теме инициировано Рыбным союзом. Его проведение — среди мер по продвижению рыбной продукции на отечественный рынок в рамках целевого соглашения АСРФ и Рыбного союза», — подчеркнул президент Ассоциации судовладельцев рыбопромыслового флота Алексей Осинцев.

Он обратил внимание, что результаты исследования могут подтвердить или опровергнуть необходимость отмены ограничений по органическому (безвредному) мышьяку, превышения которого встречаются в отдельных видах водных биоресурсов. «Продвижение в этом направлении невозможно без изучения проблемы специалистами и без их заключения. Также нам предстоит значительная работа по изменению норм ЕАЭС в этом отношении», — сказал Алексей Осинцев.

Председатель Рыбного союза Александр Панин отметил, что объединение уже более 10 лет ведет системную работу в части пересмотра положений техрегламента, определяющих норму мышьяка в рыбной продукции. «Мы постоянно инициируем этот вопрос и поднимали его не единожды и в Совете Федерации, и в ЕЭК, активно участвуем в деятельности рабочей группы при ФАР под руководством замглавы Росрыболовства Василия Соколова, результатом которой и стало подписание договора с ФНЦ МПТ УРЗН», — заявил глава отраслевого объединения.

По мнению Александра Панина, действующие положения сильно ограничивают российских производителей, поскольку на внутренний рынок не поступает значительный объем сырья. «Приведение норм к международному стандарту, где органический мышьяк, который содержится практически во всех гидробионтах, разрешен, положительно скажется на ассортименте морепродуктов на полках магазинов нашей страны», — считает руководитель Рыбного союза.

Президент ВАРПЭ Герман Зверев обратил внимание, что Россия — единственная страна, которая нормирует содержание органической — не опасной для человека — формы мышьяка с жестким критерием в 5 мг/кг. В то время как во всем мире этот показатель или вообще не нормируется или нормируется только неорганическая (опасная для человека) форма, подчеркнул он.

«В результате для россиян недоступны целые промыслы: определенные виды глубоководных крабов, рыбы, креветки, водоросли. По оценкам Росрыболовства, потери внутреннего рынка составляют не менее 160 тыс. тонн рыбопродукции. По оценкам ВАРПЭ, емкость внутреннего рынка рыба — 3,2 млн тонн», — привел цифры Герман Зверев. По его расчетам, потенциально поставки могут вырасти на 3-5%.

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