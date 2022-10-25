Людмила Талабаева: Труд рыбака заслуживает глубокого уважения

В вопросах программы квот под инвестиции необходимы очень тонкая настройка и внимательное отношение, ведь предприятия отрасли выполняют важные социально-экономические задачи, уверена член Комитета Совета Федерации по аграрно-продовольственной политике и природопользованию Людмила Талабаева.

Когда в законодательство вносились изменения по квотам под инвестиции, разработчики обещали, что будут построены большие современные перерабатывающие предприятия, промысловые суда. Это очень важно, ведь необходимо и обновлять флот, и создавать новые перерабатывающие заводы, выпускающие рыбную продукцию с высокой добавленной стоимостью, отметила сенатор Людмила Талабаева в интервью Fishnews.

Парламентарии призывали и Минсельхоз, и Росрыболовство перед тем как переходить к новым изменениям, провести глубокий анализ по первому этапу программы инвестквот. «Если для государства он прошел с большим плюсом, если сегодня бизнес от изменений только выигрывает и все выполнено, что мы планировали, тогда будем думать над вторым этапом. В итоге Счетная палата просто положила регулятора на лопатки, занимаясь таким анализом», - прокомментировала член Комитета СФ по аграрно-продовольственной политике и природопользованию.

Парламентарий напомнила о важности сохранения предприятий для отдаленных прибрежных территорий. «Летом я побывала в Охотском районе Хабаровского края — это труднодоступные территории. В таких местах градообразующие предприятия реконструируют дома, строят общежития, зимой занимаются уборкой снега, обеспечивают энергоснабжение. Такие организации делают все, чтобы жили эти поселки. В свое время благодаря первооткрывателям прирастали наши российские земли. Неужели мы теперь допустим, чтобы они опустели? Конечно, мы не должны бросать эти территории», - подчеркнула Людмила Талабаева.

Поэтому нужно сегодня посмотреть, как выполняется первый этап квот под инвестиции, устранить недостатки программы, а потом думать над вторым этапом, обратила внимание члена Совета Федерации. «Причем сделать так, чтобы никто не пострадал. Для нас, сенаторов, это тоже очень важная тема», - добавила она.

На правительственном часе с министром сельского хозяйства Дмитрием Патрушевым в октябре председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко подчеркнула, что до того как идти на новые изменения, нужно разобраться с результатами первого этапа.

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