ОДУ по палтусам вновь разделили по видам

Общий допустимый улов на 2023 г. вновь предусматривает разделение по видам палтусов. Такая дифференциация очень важна и позволяет облегчить регулирование рыболовства, отмечают в Межрегиональной ассоциации «Ярусный промысел».

Минсельхоз приказом от 30 сентября 2022 г. № 648 утвердил общий допустимый улов на предстоящий год. ОДУ такого важного объекта рыболовства, как палтусы Дальневосточного бассейна, вновь дается с разбивкой по видам — с отдельными цифрами для черного и для белокорого палтуса.

Вернуться к дифференциации при регулировании лова палтусов было очень важным и правильным решением, обратили внимание в Межрегиональной ассоциации «Ярусный промысел». Когда управление осуществлялось без разбивки по видам, это создало сложности для рыбаков, отметили в объединении. АЯП последовательно добивалась решения этих вопросов, напомнил представитель ассоциации Вячеслав Бычков. ОДУ на 2022 г. также предусматривал разделение.

При этом собеседник Fishnews сообщил, что должны еще выйти изменения в правила рыболовства для Дальневосточного бассейна, исключающие проблемный пункт о закреплении процентного соотношения по видам в уловах палтусов по каждому району добычи. Такой проект готовился, и в ассоциации ждут выхода поправок.

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