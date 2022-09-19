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И.о. министра рыбного хозяйства Камчатки Сергей НАЗВАНОВ изложил позицию краевых властей по законопроекту об инвестквотках

Камчатка рассказала об идее инвестиционного норматива

Предприятия вкладываются в развитие и за рамками программы инвестквот, поэтому можно рассмотреть механизм инвестиционного нормирования, чтобы эти средства также учитывались при ресурсном обеспечении пользователей, считают власти Камчатского края.

Инструменты стимулирования вложений в рыбную отрасль не ограничиваются инвестиционными квотами — это могут быть разные механизмы, отмечает руководство Камчатки. Позицию краевых властей и.о. министра рыбного хозяйства региона Сергей Названов представил на совещании по концепции изменений закона о рыболовстве, состоявшемся в Совете Федерации.

Правительство Камчатского края и профсообщество поддерживают необходимость механизмов стимулирования инвестиций, однако законопроекту о втором этапе инвестквот нужна существенная доработка, заявил представитель краевой администрации.

Так, руководство региона считает, что в первую волну береговое направление программы показало себя лучше, кроме того, производства на берегу технологически более гибкие. В связи с этим на втором этапе фокус предлагается сместить на береговую переработку и большую часть ресурса направить на поддержку именно этой категории инвестобъектов. Кроме того, краевые власти не поддерживают увязку в один объект инвестиций береговых заводов и промысловых судов (это одно из новшества предлагаемого второго раунда). «Наши предприятия говорят о том, что строительство судов значительно затормозит ввод и получение квот береговыми заводами», — рассказал Сергей Названов.

При этом важно исключить создание не обеспеченных квотами избыточных береговых мощностей — об этом шла речь на встрече губернатора Владимира Солодова с Владимиром Путиным. Опыт также свидетельствует и о том, что нужно учитывать эффективное плечо доставки уловов на береговой перерабатывающий комплекс.

Акцент на Камчатке, как и в других регионах, делают и на сохранении малого и среднего бизнеса, сообщает корреспондент Fishnews. Небольшим предприятиям сложно конкурировать с крупными в механизмах распределения ресурса, между тем именно такие пользователи обеспечивают занятость населения в отдаленных районах, обратил внимание Сергей Названов.

Также краевые власти предлагают при распределении квот не забывать о тех вложениях, которые компании делают вне периметра программы инвестиционных квот. Для этого можно было бы применять механизм инвестиционного нормирования, предусматривающий экономически обоснованную величину капиталовложений в производственные фонды действующих предприятий на единицу квоты. Не под инвестквоты строится много объектов — это как суда, так и береговые заводы, отметил и.о. министра. «Поэтому надо рассматривать механизмы, которые будут учитывать созданные объекты и вложения инвестиционные, которые уже внесли предприятия», — заявил представитель регионального правительства.

Однако самым важным пунктом он назвать переход к новому этапу инвестквот исключительно после анализа и обсуждения первого этапа. Только после такой тщательной оценки нужно принимать решение, как двигаться дальше, убеждены краевые власти.

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