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На портале regulation.gov.ru опубликован проект постановления правительства «О распределении объема части ОДУ водных биоресурсов, утвержденного применительно к квоте добычи (вылова) моллюсков и прочих водных беспозвоночных, предоставленной в инвестиционных целях в области рыболовства...»

Для перераспределения квот уже готовят базу

Минсельхоз начал публиковать проекты подзаконных актов к принятому в первом чтении законопроекту о втором этапе инвестквот и аукционов. Так, ведомство уже представило предложения по распределению между пользователями нового вида квот — добычи моллюсков и прочих водных беспозвоночных в инвестиционных целях.

Законопроект, принятый Госдумой в первом чтении 27 октября, предусматривает изменение системы распределения квот на промысел. Принцип, уже опробованный на крабе, планируется распространить на другие виды водных беспозвоночных. 100% объемов для промысла таких видов биоресурсов должно быть продано на электронных аукционах с закреплением за победителями обязательств по реализации инвестпроектов в России. Перечень промысловых объектов для такого распределения с указанием районов добычи должно установить правительство. В сопроводительных документах к законопроекту говорилось о сером и черном морских ежах, гребешках и трепангах.

Как сообщает корреспондент Fishnews, Минсельхоз уже начал представлять проекты подзаконных актов. На портале regulation.gov.ru опубликован проект постановления правительства «О распределении объема части ОДУ водных биоресурсов, утвержденного применительно к квоте добычи (вылова) моллюсков и прочих водных беспозвоночных, предоставленной в инвестиционных целях в области рыболовства...».

Предусматривается традиционный алгоритм: объем будет определяться путем умножения доли, закрепленной за конкретным пользователем, на ОДУ, утвержденный применительно к этому виду квот.

Росрыболовство, согласно проекту постановления, должно утверждать распределение до 30 декабря года, предшествующего году осуществления рыболовства.

Положения о перераспределении квот на вылов моллюсков и прочих водных беспозвоночных стали одной из самых проблемных частей законопроекта о втором этапе инвестквот и аукционов. Как было отмечено на заседании Госдумы, при доработке законопроекта ко второму чтению предложено исключить из него положения о квотах добычи моллюсков и прочих водных беспозвоночных в инвестиционных целях.

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