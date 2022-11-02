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Координационный совет рыбохозяйственных ассоциаций Дальнего Востока попросил включить в согласительную комиссию по законопроекту о втором этапе представителей отраслевого сообщества

Отраслевое сообщество хочет донести свою позицию по «квотному вопросу»

Координационный совет рыбохозяйственных ассоциаций Дальнего Востока попросил вице-спикера Госдумы Алексея Гордеева включить в согласительную комиссию по законопроекту о втором этапе квот под инвестиции представителей рыбацкого сообщества.

Госдума, рассматривая в первом чтении законопроект о втором этапе инвестквот и аукционов, решила создать согласительную комиссию во главе с заместителем председателя ГД Алексеем Гордеевым.

Координационный совет рыбохозяйственных ассоциаций Дальнего Востока обратился к вице-спикеру Государственной Думы по участию рыбацкого сообщества в деятельности согласительной комиссии, сообщает корреспондент Fishnews.

Законопроект предусматривает изменения по ключевому для отрасли вопросу — возможности предприятий работать. Включение в состав комиссии представителей рыбацкого сообщества предлагается для более детальной и конструктивной проработки проблематики, а также доведения до сведения участников обсуждения позиции отраслевой общественности, отметили в координационном совете.

Ранее, когда идея создать согласительную комиссию прозвучала в первый раз — на парламентских слушаниях в Госдуме, координационный совет также направил обращение председателю профильного комитета ГД Владимиру Кашину.

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