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Координационный совет призвал не спешить с решением по квотам

Координационный совет призвал не спешить с решением по квотам

К законопроекту о втором этапе инвестквот и аукционов остается огромное количество вопросов, поэтому важно вынести этот документ для дополнительного обсуждения — обращения по этому поводу Координационный совет рыбохозяйственных ассоциаций Дальнего Востока направил в Госдуму и Совет Федерации.

На парламентских слушаниях 19 октября на риски принятия законопроекта о перераспределении квот на вылов указали в том числе парламентарии и власти регионов.

«Речь идет об очень важных, основополагающих для отрасли вещах, поэтому очень хорошо, что слушания состоялись. Благодарим за это организаторов — Комитет Госдумы по аграрным вопросам и Комитет Госдумы по развитию Дальнего Востока и Арктики, федеральных и региональных парламентариев, которые высказались по проекту закона», — отметили члены Координационного совета рыбохозяйственных ассоциаций Дальнего Востока на конференции Fishnews Online.

На парламентских слушаниях депутаты предложили создать согласительную комиссию перед первым чтение законопроекта. В случае принятия закона видится целый ряд проблем для рыбной промышленности и прибрежных территорий, поэтому организация такой площадки для выработки оптимальных решений очень важна, считают в координационном совете.

Руководители рыбохозяйственных ассоциаций заявили, что готовы от отраслевого сообщества участвовать в работе такой площадки. Соответствующее обращение направлено в Госдуму. Также главы объединений обратились в Совет Федерации и предложили, чтобы в комиссии приняли участие сенаторы от прибрежных регионов.

В координационный совет входят президент Ассоциации рыбохозяйственных предприятий Приморья Георгий Мартынов, президент Ассоциации добытчиков краба Александр Дупляков, председатель Ассоциации добытчиков лососей Камчатки Владимир Галицын, президент Ассоциации предприятий рыбной отрасли Хабаровского края Сергей Рябченко, президент Ассоциации рыбопромышленных предприятий Сахалинской области Максим Козлов.

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НазадМетки: дальний востоккамчаткакраб
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