ВАРПЭ предложила внести ясность по квотным аукционам
Всероссийская ассоциация рыбопромышленников считает логичным снять с обсуждения проект постановления о принципах распределения аукционных квот добычи моллюсков и прочих водных беспозвоночных. Четкое основание для этого есть в постановлении Госдумы, отметили в ВАРПЭ.
Законопроект о втором этапе инвестквот и аукционов предусматривает распределение на аукционах с инвестиционными обязательствами не только крабов, но и других водных беспозвоночных. Этот блок в проекте закона, по признанию отраслевого регулятора, стал одним из самых проблемных.
При принятии инициативы в первом чтении 27 октября, Госдума решила при дальнейшей доработке исключить из проекта положения о квотах добычи моллюсков и прочих водных беспозвоночных в инвестиционных целях.
Однако 28 октября на профильном портале regulation.gov.ru был опубликован проект постановления правительства об алгоритме распределения таких квот между пользователями. Разработчиком выступило Министерство сельского хозяйства.
На странность такого подхода указали во Всероссийской ассоциации рыбопромышленников, сообщает корреспондент Fishnews. ВАРПЭ обратилась к председателю Госдумы Вячеславу Володину с просьбой направить в Минсельхоз позицию об отсутствии оснований для подготовки проекта постановления. Необходимо снять его с общественного обсуждения и отказаться от дальнейшей разработки, считают в отраслевом объединении. Это должно внести ясность в перспективы для предприятий.
Аналогичные обращения ассоциация также направила вице-спикеру Госдумы Алексею Гордееву и председателю комитета Госдумы по аграрным вопросам Владимиру Кашину.
Больше новостей читайте в телеграм-канале Fishnews.
Fishnews