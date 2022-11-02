ВАРПЭ предложила внести ясность по квотным аукционам

Всероссийская ассоциация рыбопромышленников считает логичным снять с обсуждения проект постановления о принципах распределения аукционных квот добычи моллюсков и прочих водных беспозвоночных. Четкое основание для этого есть в постановлении Госдумы, отметили в ВАРПЭ.

Законопроект о втором этапе инвестквот и аукционов предусматривает распределение на аукционах с инвестиционными обязательствами не только крабов, но и других водных беспозвоночных. Этот блок в проекте закона, по признанию отраслевого регулятора , стал одним из самых проблемных.

При принятии инициативы в первом чтении 27 октября, Госдума решила при дальнейшей доработке исключить из проекта положения о квотах добычи моллюсков и прочих водных беспозвоночных в инвестиционных целях.

Однако 28 октября на профильном портале regulation.gov.ru был опубликован проект постановления правительства об алгоритме распределения таких квот между пользователями . Разработчиком выступило Министерство сельского хозяйства.

На странность такого подхода указали во Всероссийской ассоциации рыбопромышленников, сообщает корреспондент Fishnews. ВАРПЭ обратилась к председателю Госдумы Вячеславу Володину с просьбой направить в Минсельхоз позицию об отсутствии оснований для подготовки проекта постановления. Необходимо снять его с общественного обсуждения и отказаться от дальнейшей разработки, считают в отраслевом объединении. Это должно внести ясность в перспективы для предприятий.

Аналогичные обращения ассоциация также направила вице-спикеру Госдумы Алексею Гордееву и председателю комитета Госдумы по аграрным вопросам Владимиру Кашину.

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