Проект по моллюскам подлил масла в огонь

Госдума, принимая в первом чтении изменения закона о рыболовстве, заявила о необходимости исключить положения о квотах добычи моллюсков и прочих водных беспозвоночных в инвестцелях. Но Минсельхоз разместил проект постановления по таким квотам — это беспокоит бизнес, отметили в Координационном совете рыбохозяйственных ассоциаций.

Проект постановления о принципах распределения между пользователями квот добычи моллюсков и прочих водных беспозвоночных в инвестиционных целях добавил беспокойства предприятиям.

На портале regulation.gov.ru указано, что речь идет о процедуре раскрытия информации о подготовке проектов нормативно-правовых актов.

В законопроекте о втором этапе, который рассматривался в первом чтении, действительно, был предложен такой вид квот. Однако Госдума указала на необходимость при доработке проекта ко второму чтению исключить соответствующие положения, обратили внимание в Координационном совете рыбохозяйственных ассоциаций Дальнего Востока.

«Хочется понять: размещение проекта постановления на следующий день после решения Госдумы — это движение бюрократической машины или стремление во что бы то ни стало подготовить почву для будущих аукционов?» — отметили члены совета.

В объединении отраслевых ассоциаций добавили, что хотели бы узнать об основаниях для опубликования такого проекта акта у ответственных органов, сообщает корреспондент Fishnews.

Перераспределение на аукционах квот добычи морепродуктов создает угрозы для прибрежного рыбохозяйственного комплекса. Это риски для устойчивости предприятий на отдаленных территориях, считают в координационном совете.

Напомним, что ВАРПЭ обратилась по поводу снятия проекта постановления с обсуждения к руководству Госдумы: ассоциация попросила депутатов направить соответствующую позицию в Минсельхоз.

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