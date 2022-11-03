Правительство обновило план по борьбе с браконьерством

Новый национальный план действий по борьбе с ННН-промыслом предусматривает дальнейшую работу по сохранению водных биоресурсов на международном уровне. Дорожная карта учитывает ратификацию Россией соглашения о мерах государства порта.

Правительство распоряжением от 28 октября 2022 г. № 3199 утвердило новый национальный план действий по предупреждению, сдерживанию и ликвидации незаконного, несообщаемого и нерегулируемого промысла. В прошлый раз кабмин выпускал такой документ в 2014 г.

Как сообщает корреспондент Fishnews, новый план учитывает, что в 2020 г. Россия ратифицировала международное соглашение о мерах государства порта по противодействию браконьерству. Сейчас на национальном уровне принимается правовая база для выполнения этого договора.

План предусматривает, например, определение федерального ведомства, которое будет выполнять функции координационного центра для обмена информацией с иностранными государствами и международными организациями в соответствии с соглашением.

Заявлен курс на расширение контактов со странами-экспортерами и импортерами путем электронного обмена информацией о легальности уловов. Включили в план и совершенствование двусторонних соглашений по борьбе с ННН-промыслом.

Также предусматривается установка на рыбопромысловых судах дополнительных техсредств, позволяющих властям получать информацию о процессах добычи и взвешивания уловов.

Предполагается не допускать субсидий, способствующих ННН-промыслу, — это вопрос внимания ВТО.

План предусматривает подготовку ежегодного доклада с перечнем стран, которые на госуровне как следует не борются с браконьерством и позволяют судам под удобным флагом уходить от ответственности за ННН-промысел. Причем такая информация должна публиковаться.

Должны предлагаться механизмы воздействия на третьи страны, которые прямо или косвенно позволяют судам под своими флагами избегать ответственности за незаконный промысел.

Вместе с планом утвержден перечень мероприятий по его реализации. Минсельхозу поручено совместно с заинтересованными ведомствами ежегодно до 30 марта отчитываться в правительство о реализации нацплана и перечня мероприятий.

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