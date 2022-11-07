Разрешения на вывоз осетровых перевели на цифру

У бизнеса появилась возможность оформить разрешение на экспорт или импорт продукции из осетровых рыб, включая икру, через портал Госуслуг. Срок рассмотрения и обработки заявок — 14 рабочих дней.

На портал Госуслуг добавлен новый сервис по выдаче разрешений на экспорт, импорт или реэкспорт осетровых видов рыб и продукции из них, включая икру. Как рассказали Fishnews в пресс-службе Центра системы мониторинга рыболовства и связи (ЦСМС), через Госуслуги также можно оформить сертификат на интродукцию из моря образцов осетровых видов рыб, подпадающих под действие Конвенции о международной торговле видами дикой фауны и флоры, находящимися под угрозой исчезновения (CITES).

Срок предоставления услуги составляет 14 рабочих дней. При рассмотрении и обработке поступающих заявлений используется внутренняя система исполнения государственных услуг Росрыболовства, разработанная специалистами ЦСМС.

По словам начальника центра Александра Михайлова, цифровизация регуляторных процессов Росрыболовства набрала ход. До конца года ЦСМС планирует перевести на платформу Госуслуг еще два сервиса.

«Это вторая в этом году государственная услуга Росрыболовства, переведенная в цифровой формат. Первая — по выдаче электронных разрешений на вылов — уже пользуется большим спросом среди рыбаков. Рассчитываем, что выдача разрешений на экспорт/импорт осетровых также будет полезной для рыбаков и позволит им сократить время на оформление документов», — отметил Александр Михайлов.

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