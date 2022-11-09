Алексей Гордеев сообщил о сроках встречи комиссии по квотному законопроекту

Согласительная комиссия по законопроекту о втором этапе инвестквот и аукционов соберется на следующей неделе, сообщил вице-спикер Госдумы Алексей Гордеев. Он отметил, что проект будет доработан с учетом мнений представителей отрасли.

Тема законопроекта о втором этапе инвестквот обсуждалась на встрече зампреда Госдумы с губернатором Магаданской области Сергеем Носовым. «Заседание согласительной межведомственной комиссии с участием представителей прибрежных регионов, Государственной думы, Совета Федерации и правительства РФ состоится на следующей неделе», — заявил вице-спикер.

Губернатор подтвердил свое участие в комиссии как представитель Магаданской области, сообщили Fishnews в пресс-службе Госдумы.

Напомним, что законопроект о втором этапе инвестквот и аукционов нижняя палата парламента приняла в первом чтении 27 октября. При этом в своем постановлении Госдума указала моменты, которые должны быть доработаны ко второму чтению. Это выведение из-под действия законопроекта субъектов малого и среднего бизнеса, исключение положений о квотах добычи моллюсков и прочих водных беспозвоночных в инвестиционных целях. При этом решено было создать согласительную комиссию при вице-спикере Госдумы Алексее Гордееве. На согласительной комиссии должен быть проработан вопрос об «инвестиционном нормировании», возможность переноса сроков вступления в силу положений о новых видах квот.

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