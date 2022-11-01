Парламентарии решили разобраться с темой инвестнорматива

При рассмотрении в первом чтении законопроекта о втором этапе инвестквот Госдума обратила внимание на необходимость изучить идею «инвестиционного нормирования». Профильный комитет Совета Федерации в октябре запросил позиции регионов по этому вопросу.

С предложением рассмотреть механизм «инвестиционного нормирования» выступили власти Камчатского края. Такой инструмент они предложили для защиты предприятий от потери доступа к промыслу, отмечая, что бизнес вкладывается в развитие своих мощностей и вне программы квот под инвестиции.

Как стало известно Fishnews, Комитет Совета Федерации по аграрно-продовольственной политике в октябре запросил информацию по этому вопросу у руководства регионов — с предоставлением до 10 ноября.

На заседании Госдумы 27 октября, когда рассматривался в первом чтении законопроект о втором этапе инвестквот и аукционов, вице-спикер ГД Ирина Яровая задала вопрос об инвестиционном нормировании регуляторам отрасли. Статс-секретарь — замминистра сельского хозяйства Иван Лебедев заявил, что о предложении Камчатки Минсельхозу известно, тема инвестнормирования обсуждалась. Но ведомство «пока не понимает механизма его администрирования».

Проработать идею об инвестиционном нормативе предложили при доработке законопроекта о втором этапе ко второму чтению.

«Госдума подчеркнула перспективность механизма «инвестиционного нормирования». Нам нужно готовить соответствующие предложения на федеральный уровень», — комментировал решение депутатов губернатор Камчатского края Владимир Солодов.

Больше новостей читайте в телеграм-канале Fishnews.

Fishnews