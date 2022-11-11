Запасы омуля не спешат с восстановлением

Динамика восстановления запасов байкальского омуля позволяет разрешить летнюю любительскую рыбалку со следующего года. Однако возобновления промышленной добычи этого вида регулятор ожидает не ранее 2025 г.

В ходе «Открытого диалога» с руководителем Росрыболовства в Совете Федерации сенатор Вячеслав Наговицын, представляющий Бурятию, поинтересовался возможными сроками возобновления промысла омуля в озере Байкал. «Рыбоперерабатывающие заводы сохраняются, там люди в ожидании находятся, когда будет дано добро на промышленный вылов омуля», — отметил член СФ.

Как сообщает корреспондент Fishnews, Росрыболовство пока не видит предпосылок для отмены введенного в 2017 г. моратория на промысел. Хотя ранее мониторинговые исследования давали отраслевой науке основания для оптимистичных прогнозов, впоследствии их пришлось скорректировать.

«Несмотря на это, мы в следующем году открываем небольшой объем для любительской рыбалки байкальского омуля (Летней. Зимняя любительская рыбалка омуля со льда уже была предусмотрена в правилах ранее — прим. ред.). На следующий год запланированы дополнительные исследования, которые будет наш институт проводить, и по итогам этих исследований можно будет сделать более точный прогноз, — заявил руководитель федерального агентства Илья Шестаков. — Пока мы действительно пессимистично ориентируемся на 2025 год. Но если мы увидим положительные данные, конечно, мы сделаем это раньше, понимая всю социальную значимость байкальского омуля для регионов».

Директор Всероссийского НИИ рыбного хозяйства и океанографии Кирилл Колончин уточнил, что прогноз сделан на основании ежегодных исследований для оценки запасов омуля. «В связи с тем, что в этом году мы провели новые съемки, увидели, что нерестовая масса уменьшилась, просто очень высокий риск, что мы опять вернемся к 2017 году. Поэтому мы прогноз давали такой, что к 2025 году промышленный лов можно будет открыть», — рассказал он сенаторам.

Больше новостей читайте в телеграм-канале Fishnews.

Fishnews