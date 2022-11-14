Росрыболовство: В дополнительных решениях по МСП в крабе нет необходимости

Глава Росрыболовства Илья Шестаков прокомментировал тему влияния квот под инвестиции на небольшие предприятия. По его словам, по малому и среднему бизнесу в сфере промысла рыбы удалось найти решение — золотую середину, однако для добычи краба в таких мерах нет необходимости.

Тему влияния второго этапа квот под инвестиции на малый и средний бизнес руководитель Росрыболовства Илья Шестаков прокомментировал на встрече с сенаторами. В обсуждении также участвовали представители региональных властей. Вопрос о последствиях законодательных изменений для небольших предприятий главе федерального агентства задал председатель комитета рыбного хозяйства Хабаровского края Никита Король, сообщает корреспондент Fishnews.

По мнению Ильи Шестакова, с точки зрения малых и средних предприятий в сфере добычи рыбы удалось найти золотую середину. А вот для промысла крабов в таких решениях нет нужды, считают в Росрыболовстве. Во-первых, порядка 80% таких субъектов предпринимательства, по словам Ильи Шестакова, входят в группы лиц. «Второе, мы понимаем, что если у тебя квота меньше, чем ты можешь окупить свои затраты, ты начинаешь либо браконьерить, либо продавать ее для использования другим компаниям. Поэтому вот такая будет позиция федерального агентства», — сказал глава ведомства.

Напомним, что в постановлении, которое Госдума выпустила при принятии в первом чтении законопроекта о перераспределении квот, отражен ряд моментов для доработки ко второму чтению. Так, депутаты заявили о необходимости исключить из-под действия проекта закона малый и средний бизнес.

Счетная палата указывала на риски монополизации в отрасли в результате использования квотных аукционов.

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