Константин Древетняк: Реформа по инвестквотам будет иметь негативные последствия

Принятие квотного законопроекта ударит по рыбной отрасли, особенно по мелким компаниям, уверен генеральный директор Союза рыбопромышленников Севера (СРПС) Константин Древетняк. По его мнению, в результате многие предприятия разорятся.

Утверждение о том, что инвестквоты повлекут появление новых рабочих мест, не соответствует действительности, считает Константин Древетняк. «На самом деле рабочих мест станет меньше. Чем выше производительность труда, тем меньше на предприятии рабочих мест. Одно новое современное судно заменяет два-три из ныне работающих. И неправильно говорить только об экономической эффективности, забывая о социальных вопросах, особенно актуальных для Дальнего Востока и Севера», — подчеркнул руководитель СПРС в интервью Fishnews.

Пока второй этап, согласно законопроекту, затрагивает запасы на Дальнем Востоке и не распространяется на рыбу Северного бассейна. Тем не менее «аппетит приходит во время еды», и в дальнейшем реформа в том или ином виде может распространиться и на рыбу Севера, считает руководитель отраслевого объединения. В этом случае региону грозит переизбыток добывающих и перерабатывающих мощностей.

«Посмотрите, что на Северном бассейне происходит с запасами. По итогам 52-й сессии СРНК отмечено снижение на 20% российской квоты главного нашего промыслового объекта — трески. А если считать с 2019 года, то снижение уже 30%. Получается, что 20% квот у рыбаков заберут в рамках первого этапа программы инвестквот, еще 30% уже забрала природа. Вы представляете, какой это удар для маленьких и средних компаний?» — обратил внимание Константин Древетняк.

Собеседник Fishnews напомнил, что на Северном бассейне под реформу квот с инвестиционными обязательствами попадает вторая половина квот на вылов крабов. При этом, по его мнению, в регионе уже сейчас переизбыток судов-краболовов. «Если ввести новые, более производительные, краболовы, то они элементарно выловят все, им просто не хватит квот», — предостерег руководитель СРПС.

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