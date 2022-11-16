На Камчатке подумают над механизмом включения в систему икры от рыбаков-любителей

В рамках эксперимента по контролю транспортировки икры авиатранспортом вывоз продукции, заготовленной рыбаками-любителями, урегулирован не до конца, обратил внимание губернатор Владимир Солодов.

Вопрос реализации эксперимента по регулированию авиаперевозок лососевой икры рассмотрели на расширенном оперативном совещании под председательством губернатора Камчатского края Владимира Солодова, сообщили Fishnews в пресс-службе краевого правительства.

Глава региона обратил внимание на необходимость устранения пробела по продукции любительского рыболовства, чтобы рыболовы, заготовившие деликатес в следующую лососевую путину, смогли беспрепятственно вывезти икру, если ее вес превышает 10 кг.

«Нам необходимо проработать алгоритм легального вывоза законно добытых водных биоресурсов с применением механизма любительского рыболовства, потому что сейчас не до конца урегулирован этот процесс. Мы понимаем, что в основном перевозкой занимаются не рыбаки-любители, а браконьеры или посредники, перевозящие незаконно добытые водные биоресурсы, но в то же время режим любительского рыболовства позволяет легально заготовить объем икры, превосходящий 10 и даже 20 кг. Необходимо создать четкий, прозрачный и не слишком сложный юридический механизм без необходимости регистрироваться рыбаку-любителю в системе «Меркурий» и других действий, которые фактически не реализуемы», — заявил Владимир Солодов.

Пилотный проект по регулированию перевозок красной икры с Камчатки стартовал с 1 ноября. Эксперимент предусмотрен федеральным законом от 14 июля 2022 г. № 254. Сейчас для перевозки икры свыше 10 кг необходимы следующие документы: чек на приобретение товара, сертификаты, декларации о соответствии единым требованиям по качеству и безопасности (удостоверения качества производителя), также обязательным условием является наличие маркировки изготовителя на транспортной или (и) потребительской таре, отметили в пресс-службе.

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