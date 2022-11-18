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В качестве «кандидатов» на торги назывались, в частности, гребешки

Бизнес единогласно выступил против аукционов для моллюсков

Профильная комиссия РСПП обсудила поправки к законопроекту о втором этапе инвестквот. Члены комиссии единогласно поддержали отказ от аукционов по квотам на вылов моллюсков и подчеркнули необходимость защиты малого бизнеса.

На заседании 17 ноября комиссия РСПП по рыбному хозяйству и аквакультуревновьрассмотрелазаконопроект, предусматривающий проведение второго этапа инвестквот и аукционов по продаже прав на вылов крабов и других ценных беспозвоночных. Председатель комиссии Герман Зверев отметил, что обсуждение организовано в соответствии с письмом президента РСПП Александра Шохина.

Как сообщает корреспондент Fishnews, к законопроекту, принятому Госдумой в первом чтении 27 октября, предлагается ряд поправок. Они касаются отсрочки вступления в силу положений о втором этапе инвестквот по строительству флота и о крабовых аукционах — до 1 января 2026 г. и до 1 января 2034 г. соответственно. Из законопроекта рекомендовано убрать требование для инвесторов строить береговые заводы в привязке к рыболовным судам, исключить выделение инвесторам первого этапа дополнительных ресурсов в размере 4% ОДУ и добавить положения об инвестиционном нормировании для предприятий, которые занимаются промыслом крабов.

Комиссия большинством голосов поддержала эти изменения. Против выступил только президент Ассоциации судовладельцев рыбопромыслового флота (АСРФ) Алексей Осинцев. Однако в вопросе об исключении из законопроекта положений, распространяющих механизм инвестквот на моллюсков и прочих водных беспозвоночных (кроме крабов), позиция АСРФ совпала с мнением других членов комиссии — поправка была поддержана единогласно.

Герман Зверев напомнил, что ранее вывод комиссии о нецелесообразности проведения аукционов по квотам на вылов морских гребешков, трубачей, морских ежей и трепангов вызывал резкую критику со стороны АСРФ. «Получается позиция, которую наша комиссия принципиально занимала и благодаря которой первое чтение законопроекта закончилось решением о необходимости изъятия из него нормы о моллюсках, была правильной. Я очень рад, что коллеги из АСРФ серьезно изменили свою позицию», — отметил руководитель комиссии.

Еще одна идея АСРФ — отвести 20% инвестквот второго этапа на инвестпроекты с «преимущественным участием» субъектов малого и среднего предпринимательства — не встретила всеобщего понимания. Члены комиссии подчеркнули важность создания действенного механизма защиты интересов малого и среднего бизнеса, но отметили недостаточную проработку предложения ассоциации.

«Хорошо, что коллеги разделяют общую обеспокоенность отрасли о влиянии программы на малый и средний бизнес и предложили вариант защиты этого сегмента. Мы подробно обсудим все возможные варианты защиты МСП на заседании согласительной комиссии», — заявил Герман Зверев.

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