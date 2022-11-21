ДВНПС поддержал рыбаков в вопросе с разрешениями на вылов

Дальневосточный научно-промысловый совет решил обратиться в Минсельхоз по поводу ускорения выхода поправок, которые позволят получать разрешения на вылов для судов, ввезенных в Россию до 1995 г.

Проблему оформления разрешений для судов, приобретенных за пределами таможенной территории Евразийского экономического союза в период с 1991 по 1995 гг., на заседании ДВНПС подняла председатель Хабаровского Крайрыбакколхозсоюза Ольга Булкова.

С 1 января 2022 г. вступили в силу изменения правил выдачи промыслового билета, согласно которым для получения разрешений необходима информация о таможенном декларировании судна. Такие требования вводились для решения вопроса «незаходного» флота, однако в результате с проблемами столкнулись и предприятия, суда которых базируются в российских портах. По флоту, завезенному в промежутке до 1995 г., у таможенных органов нет информации по декларированию. Ольга Булкова привела в пример ситуацию Рыболовецкой артели имени 50 лет Октября, играющей важную роль в жизни поселка Датта в Ванинском районе Хабаровского края, сообщает корреспондент Fishnews.

Проблема известна Министерству сельского хозяйства, ведомство предлагало проект изменений, но он пока не был принят, отметила на заседании научно-промыслового совета председатель Крайрыбакколхозсоюза.

В отраслевом сообществе опасаются, что рыбаки не смогут оформить разрешения на открывающуюся с января минтаево-сельдяную путину. В связи с этим Ольга Булкова попросила ускорить вступление изменений в силу.

Коллегу поддержал президент Ассоциации добытчиков минтая Алексей Буглак. «Проблема может быть очень острая», — сказал он. Со сложностями могут столкнуться 35 судов, оценили в объединении.

В итоге было решено, что ДВНПС обратится в Министерство сельского хозяйства по поводу ускорения выхода изменений, призванных решить проблему оформления разрешений.

Постановлением от 15 ноября 2022 г. № 2066 правительство выпустило новые правила получения разрешений, и там учтен момент с судами, ввезенными до 1995 г., однако этот документ вступит в силу только с 1 марта 2023 г., когда будут запускаться положения законодательства об электронных разрешениях на добычу.

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