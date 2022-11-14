Хабаровские депутаты предложили поправки по второму этапу

Законодательная дума Хабаровского края подготовила поправки в федеральный законопроект, меняющий принципы распределения квот на вылов. По словам председателя регионального парламента Ирины Зикуновой, предложенные корректировки «защищают экономическую и правовую справедливость».

Депутаты Хабаровского края на внеочередном заседании рассмотрели позицию ко второму чтению проекта федерального закона о втором этапе инвестквот и аукционов, сообщает корреспондент Fishnews. По этому вопросу выступила председатель законодательной думы Ирина Зикунова. Она участвовала в различных обсуждениях по резонансному законопроекту, в том числе в парламентских слушаниях 19 октября.

На парламентских слушаниях констатировали достаточно серьезное недостижение целей первого этапа и дискриминационные обстоятельства, в которые попадает большинство предприятий отрасли при введении второго этапа, заявила спикер краевой думы.

Госдума приняла законопроект в первом чтении 27 октября, но в то же время в постановлении ГД был отмечен целый ряд моментов для доработки ко второму чтению, сообщила Ирина Зикунова.

Поправки ко второму чтению принимаются до 25 ноября, так что времени, чтобы среагировать в поддержку предприятий, немного, отметила краевой парламентарий и предложила коллегам рассмотреть предложения по тексту законопроекта, которые могла бы вынести на федеральный уровень региональная дума.

Профильный комитет краевого парламента подготовил несколько таких поправок — они и были поддержаны на внеочередном заседании думы. Так, парламентарии региона считают нецелесообразным донаделение квотами участников первого этапа (в законопроекте речь идет о 4%), видя в этом нарушение основного принципа программы, когда ресурсы выделяются под инвестиции.

Также региональная дума выступила за перенос сроков второго этапа в части флота: по рыбным инвестквотам — до 2026 г., по крабовым квотам — до 2034 г.

Принятие законопроекта в нынешнем виде, отметила Ирина Зикунова, ведет к монополизации добычи водных биоресурсов одной-двумя компаниями, а предлагаемые поправки защищают «экономическую и правовую справедливость».

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