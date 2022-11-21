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Законодательное собрание Камчатского края направило в Госдуму поправки к законопроекту о перераспределении квот вылова

Депутаты Камчатки предлагают снизить объем на инвестквоты второго этапа

Законодательное собрание Камчатского края направило в Госдуму поправки к законопроекту о перераспределении квот вылова. Парламентарии региона предложили изменить сроки вступления нововведений в силу, снизить объем на инвестквоты второго этапа и рассмотреть инициативу об инвестиционном нормировании.

Напомним, что предложение по инвестиционному нормированию выдвинул губернатор Камчатки Владимир Солодов. Рассмотрение этого механизма вошло в задачи согласительной комиссии, созданной в Госдуме для подготовки ко второму чтению законопроекта о втором этапе инвестквот и аукционов.

Депутаты краевого Заксобрания считают, что механизм инвестиционного нормирования поможет рыбным предприятиям и в работе в стабильном ритме, и в инвестициях во флот.

«Предложение об инвестнормировании было выдвинуто губернатором Камчатского края Владимиром Викторовичем Солодовым. Фактически предлагается инвестиционный «налог». И мы разделяем точку зрения, что этот механизм обеспечит предприятиям рыбной отрасли возможность работать в плановом режиме, сохранить закрепленные за ними водные биоресурсы и в то же время параллельно инвестировать в строительство флота, береговых заводов и иных объектов», — прокомментировала председатель регионального парламента Ирина Унтилова.

Она подчеркнула, что применение механизма инвестиционного нормирования позволит учесть интересы малого и среднего бизнеса, который наиболее сильно мог пострадать при принятии законопроекта в первоначальной редакции, рассказали Fishnews в пресс-службе Законодательного собрания Камчатского края.

Также поправки регионального парламента предусматривают перенос сроков вступления в силу положений законопроекта. Так, перераспределение квот вылова крабов предлагается перенести на 1 января 2034 г., а инвестквоты в части строительства рыбопромысловых судов — на 1 января 2026 г.

«Считаем, что вступление в силу второго этапа программы инвестквот по строительству судов надо отложить, потому что российские верфи пока не готовы выполнять столь объемный заказ. Тем более что не построены еще суда в рамках первого этапа инвестквот. Там долг корабелов перед рыбаками составляет почти 100 запланированных, но не сданных судов», — цитирует пресс-служба Ирину Унтилову.

Кроме того, камчатский парламент предложил снизить величину общего допустимого улова, распределяемого применительно к квоте добычи на инвестиционные цели-2022 в Дальневосточном бассейне, до 10%.

«Это позволит сохранить ресурс уже действующим компаниям, подавляющее большинство которых это представители малого и среднего бизнеса», — сказала спикер камчатского заксобрания.

Напомним, что свои поправки к законопроекту сформировали и другие добывающие регионы. В частности, Сахалинская область и Хабаровский край.

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