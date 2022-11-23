Новости
Владимир Галицын: Мы призываем коллег выбрать путь развития отрасли

Владимир Галицын: Мы призываем коллег выбрать путь развития отрасли

При обсуждении путей модернизации рыбной отрасли нельзя сводить все к квотам под инвестиции — нужно рассмотреть механизмы, которые будут не столь болезненны для предприятий и обеспечат возможность широкого участия самых разных пользователей, заявил председатель Ассоциации добытчиков лососей Камчатки Владимир Галицын.

Власти Камчатского края предложили профессиональному сообществу и регионам обсудить идею инвестиционного нормирования. Губернатор региона Владимир Солодов вновь выступил с инициативой по такому механизму на заседании согласительной комиссии, рассматривающей проблематику инвестквот и аукционов, 17 ноября в Госдуме. Председатель отраслевой ассоциации Владимир Галицын на комиссии призвал не откладывать проработку предложения.

Идея инвестиционного нормирования, когда предприятие сохраняет за собой ресурсное обеспечение и на основании соглашения с государством вкладывается в выбранное направление, очень перспективна, уверен Владимир Галицын.

Перераспределение квот на вылов продвигали с той мотивировкой, что традиционные пользователи водных биоресурсов не хотят обновлять основные фонды. Реализация идеи инвестнорматива — это как раз возможность показать, что предприятия вкладывались и вкладываются в развитие, заявил Fishnews представитель камчатского профсообщества. При этом, подчеркнул он, пользователи смогут выбирать — участвовать в программе квот под инвестиции, обратиться к механизму инвестиционного нормирования или пойти по иному пути. Подход к объектам вложений при инветнормировании будет более гибким, что позволит сохранить ресурсное обеспечение в том числе и небольшим предприятиям, которые ограничены в возможностях участвовать в программе инвестиционных квот.

«Механизм инвестиционного нормирования позволит доработать законопроект, не меняя его концепции в том виде, как она заявляется: обеспечивать развитие отрасли. При этом здесь закрепляется возможность широкого участия самых разных предприятий. Счет организациям, включившимся в программу инвестквот, идет на десятки, а тут могут участвовать тысячи», — подчеркнул собеседник Fishnews.

Одна из проблемных сторон механизма инвестквот — создание избыточных производственных мощностей, не обеспеченных в должном объеме сырьем. Механизм инвестиционного нормирования также должен избавить от этих рисков, обратил внимание Владимир Галицын.

Камчатский край активно участвовал в первом раунде инвестквот, и предлагаемые инструменты помогут в том числе защитить от потери пользователей, которые вкладывали средства в производства на этом этапе. «В идеале мы бы хотели выработать такой алгоритм, который позволил бы учесть интересы и предприятий, которые инвестировали вне рамок программы инвестквот, например строили флот», — отметил руководитель краевой ассоциации.

«Мы приглашаем коллег в других регионах, федеральные органы власти рассмотреть предложение Камчатки. Мы видим в этом действительно хорошие возможности для развития», — заявил он.

Больше новостей читайте в телеграм-канале Fishnews.

Fishnews

Задать вопрос редакции
НазадМетки: камчатка
Поиск по дате / Календарь новостей
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • 6
  • 7
  • 8
  • 9
  • 10
  • 11
  • 12
  • 13
  • 14
  • 15
  • 16
  • 17
  • 18
  • 19
  • 20
  • 21
  • 22
  • 23
  • 24
  • 25
  • 26
  • 27
  • 28
  • 29
  • 30

Опрос

Какое решение будет принято по максимальному сроку строительства судов под крабовые квоты?

От первого лица

Член Комитета Совета Федерации по аграрно-продовольственной политике и природопользованию Людмила ТАЛАБАЕВА

Член Комитета Совета Федерации по аграрно-продовольственной политике и природопользованию

Людмила ТАЛАБАЕВА

Труд рыбака заслуживает глубокого уважения

Руководитель Федерального агентства по рыболовству Илья ШЕСТАКОВ. Фото пресс-службы ESG

Руководитель Федерального агентства по рыболовству

Илья ШЕСТАКОВ

Наши форум и выставка — для отрасли

Губернатор Сахалинской области Валерий ЛИМАРЕНКО

Губернатор Сахалинской области

Валерий ЛИМАРЕНКО

Стремимся поддержать инвестиционные проекты предприятий

Все материалы

Интервью

Министр по рыболовству Сахалинской области Иван РАДЧЕНКО

Министр по рыболовству Сахалинской области

Иван РАДЧЕНКО

Лососевая путина показала неплохие результаты

Генеральный директор ПАО «Дальрыба» Вячеслав МОСКАЛЬЦОВ

Генеральный директор ПАО «Дальрыба»

Вячеслав МОСКАЛЬЦОВ

Пришло время прислушаться к мнению рыбаков

Заместитель директора УК «Норебо» Сергей СЕННИКОВ

Заместитель директора УК «Норебо»

Сергей СЕННИКОВ

Суда — это основа всей отрасли

Ведущий научный сотрудник Тихоокеанского филиала ВНИРО в области оперативного прогнозирования Виктор ФИЛАТОВ

Ведущий научный сотрудник ТИНРО в области оперативного прогнозирования

Виктор ФИЛАТОВ

Иваси и скумбрия будут с нами еще много лет

Все интервью

Личное мнение

Генеральный директор Союза рыбопромышленников Севера (СРПС) Константин ДРЕВЕТНЯК

Генеральный директор Союза рыбопромышленников Севера

Константин ДРЕВЕТНЯК

Реформа по инвестквотам будет иметь негативные последствия

Директор отдела продаж ВЭД компании «Нерей» Мария ЧУПАЛОВА

Директор отдела продаж ВЭД компании «Нерей»

Мария ЧУПАЛОВА

Сын считает, что я знаю о рыбе всё

Все материалы

Крупным планом

Суши из лосося и морепродуктов на прилавке в Норвегии

Развитие культуры потребления рыбы и морепродуктов — зарубежный опыт

Проект федерального закона, меняющий принципы распределения квот на промысел водных биоресурсов, — в центре внимания

Законопроект о втором этапе инвестквот и аукционов: навигатор

Монтаж оборудования на заводе «Западный берег»

Рыбаки принимают новые заводы

Новый завод по производству рыбной муки и рыбьего жира на острове Кунашир ввели в строй в январе нынешнего года

Рачительный подход к рыбе: на Курилах расширили возможности переработки

События

На выставке и форуме побывало более 12 тыс. гостей из 82 регионов России и 70 стран мира

Юбилейный Питер: как работали рыбопромышленный форум и выставка

На воду спустили первый краболов «Антея» из восьми, заложенных на НСРЗ. Фото пресс-службы компании

Добытчики краба выполняют стратегические задачи

Все события

Продвигая рыбу

Иваси от «Антея»: Возвращение легенды

Иваси от «Антея»: Возвращение легенды

«Витязь-Авто»: развивая камчатский берег

«Витязь-Авто»: развивая камчатский берег

Все материалы

Выставки

Рейтинг@Mail.ru
yandex
Rambler's Top100

© 2006—2022 гг. Медиахолдинг «Фишньюс». При полном или частичном цитировании информации указание Fishnews как источника и работающей ссылки на сайт www.fishnews.ru обязательны.

Сетевое издание «Интернет-портал Fishnews.ru» (Свидетельство о регистрации ЭЛ № ФС 77-54327 от 29 мая 2013 г., выданное Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций). Отраслевое информационное агентство, оперативно освещающее события в рыбной промышленности внутри страны и за рубежом, новости рыболовства в России. Учредитель – ООО «Медиахолдинг «Фишньюс». Адрес учредителя: 690091, Приморский край, г. Владивосток, ул. Светланская, д. 51А, оф. 404. Генеральный директор – Яшина Яна Александровна. Главный редактор – Крючкова Маргарита Константиновна, margarita_kr@bk.ru, тел.: 8 423 222 4736 Адрес редакции: 690091, Приморский край, г. Владивосток, ул. Светланская, д. 51А, оф. 404.