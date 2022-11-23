Владимир Галицын: Мы призываем коллег выбрать путь развития отрасли

При обсуждении путей модернизации рыбной отрасли нельзя сводить все к квотам под инвестиции — нужно рассмотреть механизмы, которые будут не столь болезненны для предприятий и обеспечат возможность широкого участия самых разных пользователей, заявил председатель Ассоциации добытчиков лососей Камчатки Владимир Галицын.

Власти Камчатского края предложили профессиональному сообществу и регионам обсудить идею инвестиционного нормирования. Губернатор региона Владимир Солодов вновь выступил с инициативой по такому механизму на заседании согласительной комиссии, рассматривающей проблематику инвестквот и аукционов, 17 ноября в Госдуме. Председатель отраслевой ассоциации Владимир Галицын на комиссии призвал не откладывать проработку предложения.

Идея инвестиционного нормирования, когда предприятие сохраняет за собой ресурсное обеспечение и на основании соглашения с государством вкладывается в выбранное направление, очень перспективна, уверен Владимир Галицын.

Перераспределение квот на вылов продвигали с той мотивировкой, что традиционные пользователи водных биоресурсов не хотят обновлять основные фонды. Реализация идеи инвестнорматива — это как раз возможность показать, что предприятия вкладывались и вкладываются в развитие, заявил Fishnews представитель камчатского профсообщества. При этом, подчеркнул он, пользователи смогут выбирать — участвовать в программе квот под инвестиции, обратиться к механизму инвестиционного нормирования или пойти по иному пути. Подход к объектам вложений при инветнормировании будет более гибким, что позволит сохранить ресурсное обеспечение в том числе и небольшим предприятиям, которые ограничены в возможностях участвовать в программе инвестиционных квот.

«Механизм инвестиционного нормирования позволит доработать законопроект, не меняя его концепции в том виде, как она заявляется: обеспечивать развитие отрасли. При этом здесь закрепляется возможность широкого участия самых разных предприятий. Счет организациям, включившимся в программу инвестквот, идет на десятки, а тут могут участвовать тысячи», — подчеркнул собеседник Fishnews.

Одна из проблемных сторон механизма инвестквот — создание избыточных производственных мощностей, не обеспеченных в должном объеме сырьем. Механизм инвестиционного нормирования также должен избавить от этих рисков, обратил внимание Владимир Галицын.

Камчатский край активно участвовал в первом раунде инвестквот, и предлагаемые инструменты помогут в том числе защитить от потери пользователей, которые вкладывали средства в производства на этом этапе. «В идеале мы бы хотели выработать такой алгоритм, который позволил бы учесть интересы и предприятий, которые инвестировали вне рамок программы инвестквот, например строили флот», — отметил руководитель краевой ассоциации.

«Мы приглашаем коллег в других регионах, федеральные органы власти рассмотреть предложение Камчатки. Мы видим в этом действительно хорошие возможности для развития», — заявил он.

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