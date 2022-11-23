Изменения правил рыболовства пока в ожидании

Проект изменений правил рыболовства для Дальневосточного бассейна направлен в Минэкономразвития, сообщили в Минсельхозе. В общий блок вошли очень важные поправки, принятия которых предприятия ждут уже долгое время.

Напомним, что в этом году правила рыболовства для Дальневосточного бассейна были переизданы: новая редакция вступила в силу с 1 сентября. Однако пока документ готовился к выпуску, накопился еще целый ряд изменений.

Fishnews направил в Минсельхоз запрос по поводу того, когда ожидается выход поправок. Проект приказа «О внесении изменений в приказ Министерства сельского хозяйства Российской Федерации от 6 мая 2022 г. № 285» передан в Минэкономразвития для получения в отношении него заключения об оценке регулирующего воздействия, сообщили в пресс-службе аграрного ведомства.

После получения положительного заключения приказ о внесении изменений в правила рыболовства будет издан и направлен для государственной регистрации в Минюст России.

Корректировка правил очень важна для пользователей водных биоресурсов. Так, предприятия Сахалинской области ждут урегулирования вопроса с промыслом морского ежа, колючего краба и травяной креветки на участках для вылова лососей, прокомментировал президент региональной ассоциации Максим Козлов. Уже идут судебные процессы, и если бы изменения в правила наконец вышли, это помогло бы рыбакам, отметил руководитель объединения.

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