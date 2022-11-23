Окуню моря Ирмингера прописали новые меры

Комиссия по рыболовству в Северо-Восточной Атлантике (НЕАФК) провела 41-ю сессию в Лондоне. На ней, в частности, приняты изменения по управлению запасом окуня-клювача моря Ирмингера.

Сессия проходила с 15 по 18 ноября. Российскую делегацию возглавил директор Всероссийского НИИ рыбного хозяйства и океанографии Кирилл Колончин.

Стороны рассмотрели рекомендации Международного совета по исследованию моря (ICES, ИКЕС) по запасам района регулирования НЕАФК на 2023 г. и подготовили запрос в ИКЕС о научных рекомендациях на следующий год. Были отмечены определенные сложности, связанные с приостановлением участия российских экспертов в работе совета.

Как рассказали Fishnews в пресс-службе ВНИРО, главными темами стали меры регулирования на 2023 г. промысла пелагического окуня-клювача, путассу, атланто-скандинавской сельди, скумбрии, пикши, глубоководных рыб.

Из-за отсутствия согласия не была принята рекомендация по регулированию промысла окуня-клювача Норвежского и Баренцева морей на 2023 г. Утверждены изменения по управлению запасом окуня-клювача моря Ирмингера.

В дополнение к действующему запрету специализированного промысла на 2022-2024 гг. стороны должны будут принять меры по недопущению выгрузок и перегрузов судами, имеющими на борту уловы окуня-клювача моря Ирмингера. Также запрещаются перегрузы таких уловов в водах договаривающихся сторон и судами под их флагами. Российская Федерация выступила против этих поправок, поскольку они устанавливают дополнительные ограничения для отечественного промысла, отметили в институте.

Принята рекомендация по путассу: российской стороне выделена квота в соответствии с традиционной национальной долей.

Принята рамочная рекомендация по атланто-скандинавской сельди, предусматривающая ОДУ без разделения на национальные доли.

Пролонгирована на 2023 г. рекомендация по пикше, определяющая границы запретного для промысла района на банке Роколл.

Утверждены рекомендации по управлению запасами для катрана и глубоководных химер. Кроме того, принята рекомендация, предусматривающая запрет на установление мешков-уловителей при промысле креветки.

Переговоры по мерам регулирования для скумбрии еще не завершились, рекомендация по этому запасу будет принята позднее.

В рамках сессии утверждены отчеты финансово-административного комитета и смешанной консультативной группы по управлению данными, а также переизбраны на новый двухлетний срок действующие президент и вице-президент НЕАФК. 42-ю ежегодную сессию решено провести с 14 по 17 ноября 2023 г.

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