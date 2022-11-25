Минсельхоз и Росрыболовство проработают предложения пограничников

Министерство сельского хозяйства и Росрыболовство должны представить позицию по предложениям Пограничной службы ФСБ по согласованию правил рыболовства и обеспечению условий для контролеров при перегрузах.

Такое поручение вошло в протокол заседания согласительной комиссии, который подписал зампред Госдумы Алексей Гордеев, сообщает корреспондент Fishnews. Встреча была посвящена законопроекту о втором этапе инвестквот и аукционов, но выступавший по этой теме представитель ФСБ России Михаил Иртюга также озвучил предложения погранслужбы.

Погранслужба заявила о необходимости согласования бассейновых правил рыболовства с ФСБ.

Кроме того, представитель федеральной службы сообщил о проблеме, зачастую возникающей с обеспечением условий для инспекторов, контролирующих перегрузы рыбы в море. Согласно протоколу, Минсельхоз и Росрыболовство должны проработать предложения Пограничной службы по обеспечению условий для должностных лиц ведомства при осуществлении контрольно-надзорных мероприятий на судах.

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