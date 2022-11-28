Рыбакам Камчатки предложат обсудить критерии распределения лососевых участков

Камчатский рыбохозяйственный совет рассмотрит 30 ноября вопросы сохранения ресурсной базы региона. Краевые власти планируют обсудить предложения по критериям распределения участков для лососевого промысла.

На парламентских слушаниях по вопросам рыбной отрасли, проходивших в октябре, руководитель Росрыболовства Илья Шестаков рассказал о планах по разработке законопроекта о принципах распределения участков для вылова анадромных видов рыб (к ним, напомним, относятся и тихоокеанские лососи). На ноябрьской встрече с сенаторами глава ведомства отметил, что при этом нужно заложить принцип поддержки добросовестных пользователей.

Сохранение за предприятиями рыболовных участков должно стать одной из тем заседания Камчатского рыбохозяйственного совета 30 ноября, сообщает корреспондент Fishnews.

«Считаем, что большинство наших пользователей являются эффективными, они существенно продвинули вперед отрасль лососевого рыболовства и, соответственно, нарастили объем вложений в береговую обработку, — цитирует пресс-служба краевого правительства министра рыбного хозяйства региона Андрея Здетоветского. — Мы предлагаем в качестве критерия отбора установить процент объема переработки на берегу от того вылова, который предприятия ведут в ходе лососевой путины. Также критериями, с нашей точки зрения, могут являться: участие предприятия в социальных программах, в борьбе с браконьерством и в научном обеспечении путины».

Андрей Здетоветский сообщил, что эта тема предварительно обсуждалась с предпринимателями и хотелось бы более детально разобрать ее на совете.

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